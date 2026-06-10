Les élections au Pérou restent indécises entre Fujimori et Sanchez

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article avec les derniers résultats de la course) par Alexander Villegas et Marco Aquino

L'élection présidentielle péruvienne, qui a connu des rebondissements, reste trop serrée pour être tranchée, la candidate conservatrice Keiko Fujimori ayant perdu une partie des gains enregistrés plus tôt dans la journée, alors que les marchés locaux ont connu un regain d'activité mardi.

Fujimori s'est rapprochée à 0,1 %, soit environ 20 000 voix, du candidat de gauche Roberto Sanchez, les votes des électeurs à l'étranger lui ayant largement été favorables, mais Sanchez a recommencé à gagner du terrain plus tard dans la journée et mène désormais avec un peu plus de 40 000 voix d'avance, soit 50,12 % contre 49,88 % pour Fujimori, avec 96,27 % des voix dépouillées, selon l'autorité électorale péruvienne ONPE.

Le principal indice boursier péruvien a terminé en hausse de 3,7 % mardi après avoir bondi de plus de 7 % plus tôt dans la journée, tandis que les actions péruviennes cotées aux États-Unis, comme celles de la société minière Buenaventura, ont progressé de 2,5 % et celles d’Intercorp Financial Services ont bondi de 11,4 %; l’ETF iShares MSCI Peru and Global Exposure a gagné 5,5 %.

La monnaie locale, le sol, a terminé en hausse de 1,22 % face au dollar, à 3,39.

Cette hausse est en grande partie un rebond après la forte vague de ventes de vendredi, suite à la remontée dans les sondages de Sanchez, qui a secoué les marchés et les investisseurs avec ses propositions visant à réformer l'économie péruvienne, fortement dépendante du secteur minier.

Il a plaidé en faveur d'une réforme de la Constitution, de l'instauration d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels, d'un impôt sur la fortune et d'une réforme des concessions minières, un programme populaire auprès des électeurs ruraux du pays. Sa rivale Fujimori s'est appuyée sur l'héritage de la répression de la criminalité de son père, Alberto Fujimori, l'ancien président autoritaire du Pérou, qui a été emprisonné pour violations des droits de l'homme liées à des massacres commis sous son mandat.

Fujimori était en tête des sondages à la sortie des urnes et du dépouillement préliminaire, mais Sanchez a regagné du terrain dimanche et lundi à mesure que les votes des régions rurales du Pérou affluaient.

Alfredo Torres, directeur de l'institut de sondage Ipsos, a déclaré que si les votes ruraux restants tendent à favoriser Sanchez, il ne reste que peu de votes à compter au Pérou et qu'une grande partie des votes en attente provient de l'étranger, ce qui favorise Fujimori.

Environ 1,67 % des bulletins de vote ont été signalés pour examen. La plupart proviennent de la région métropolitaine de Lima, qui favorise également Fujimori.

"Si l'on fait le calcul, il est possible que les chiffres que nous voyons actuellement s'inversent", a déclaré M. Torres lors d'une intervention sur une radio locale.

Les deux candidats ont appelé à la patience et demandé que 100 % des votes soient dépouillés. L'autorité électorale péruvienne, l'ONPE, a indiqué que le dépouillement complet était prévu pour juillet.

"Il y a beaucoup d’espoir, notamment en ce qui concerne le vote des expatriés et les bulletins contestés, car la plupart proviennent de la capitale, où nous bénéficions du plus grand soutien", a déclaré Fujimori aux journalistes mardi. "Mais je pense qu’il serait prématuré de proclamer un vainqueur."

Lors d’une conférence de presse mardi, les représentants du parti de Sanchez, "Ensemble pour le Pérou", ont réitéré la nécessité d’attendre que tous les votes soient comptés et ont déclaré que les votes en attente dans les régions rurales donnaient encore à Sanchez une chance de remporter la présidence.

Dans son discours prononcé ce week-end, Sanchez a déclaré qu’il entendait répondre à l’appel d’un mouvement populaire en faveur de la justice et d’une démocratie de qualité.

"En tant que peuple pacifique, en tant que peuple respectueux du processus électoral, nous suivrons la voie des résultats officiels, mais aujourd’hui, nous sommes convaincus du soutien du mouvement populaire", a-t-il déclaré.