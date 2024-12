Les Ehpad à l'orée d'une année "incertaine"

(AOF) - "L’année 2025 s’annonce plus incertaine que toute autre dans le secteur de l’aide aux personnes âgées", affirme l’AD-PA (Association des directeurs au service des personnes âgées) qui rassemble les dirigeants d’Ehpad, prévoyant que leurs établissements et services pourraient subir une nouvelle fois les effets des mécanismes économiques défavorables (inflation, réduction des dépenses de l’État) et pour certains "fermer leurs portes". Pour "être en cohérence avec ses engagements passés", l’État doit impérativement "publier une Loi d’envergure en faveur de l’Autonomie en 2025", estime-t-elle.

Pour éviter "l'arrêt total de l'accompagnement de milliers de personnes âgées vulnérables", l'AD-PA s'engage à travailler aux côtés de l’État pour" tracer les contours" de cette Loi et continue de privilégier des relations "vertueuses et simplifiées" entre les pouvoirs publics et les professionnels.