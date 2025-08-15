Les efforts de Pfizer en matière de traitement de la drépanocytose échouent à la suite de l'échec d'une étude sur un médicament

(Ajoute le contexte au paragraphe 3, ajoute les commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 5, détaille les traitements concurrents au paragraphe 9) par Padmanabhan Ananthan

Dernier revers en date pour les traitements de Pfizer contre la drépanocytose, l'inclacumab, médicament expérimental, n'a pas atteint l'objectif principal lors d'un essai en phase finale chez des patients âgés de 16 ans et plus.

Les résultats de l'essai n'ont montré aucune différence significative dans le nombre de crises vaso-occlusives - ou événements douloureux fréquents dans la drépanocytose - parmi les personnes qui ont pris le médicament par rapport à celles qui ont pris le placebo, a déclaré le fabricant de médicaments vendredi.

L'inclacumab est ainsi le deuxième médicament issu de l'acquisition de Global Blood Therapeutics par Pfizer en 2022 à donner des résultats défavorables. Oxbryta - la pièce maîtresse du rachatpour 5,4 milliards de dollars - a été retiré en septembre dernier en raison de risques de complications douloureuses et de décès .

"L'acquisition de Global Blood par Pfizer s'est avérée décevante, l'échec de l'inclacumab survenant après le retrait en 2024 de l'Oxbryta de tous les marchés approuvés", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

Les 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires estimés précédemment pour cette transaction semblent désormais peu susceptibles de se matérialiser, a ajouté M. Seigerman.

Pfizer s'est dit déçu par les résultats de l'inclacumab, mais reste déterminé à soutenir la communauté drépanocytaire.

L'entreprise continuera à travailler sur ses traitements contre la drépanocytose, notamment Oxbryta et osivelotor, un autre traitement obtenu dans le cadre de l'accord avec Global Blood.

La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang dans laquelle les globules rouges prennent la forme d'une faucille ou d'un croissant et qui peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux, des lésions d'organes et la mort.

Les thérapies existantes approuvées par la FDA pour cette maladie génétique du sang comprennent Casgevy de Vertex Pharmaceuticals VRTX.O et CRISPR Therapeutics CRSP.BN et Lyfgenia de Bluebird Bio.