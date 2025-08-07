Les efforts de marketing du propriétaire de Burger King stimulent les ventes, mais réduisent les bénéfices

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3) par Anuja Bharat Mistry

Restaurant Brands QSR.N QSR.TO a manqué les estimations de son bénéfice trimestriel jeudi, pénalisé par un marketing agressif qui a stimulé la demande de Burger King et de ses autres marques aux États-Unis et sur les marchés internationaux.

Les actions de la société cotée aux États-Unis ont chuté de 4 % après que Restaurant Brands a affiché un bénéfice ajusté de 94 cents par action, inférieur aux estimations des analystes de 97 cents, selon les données compilées par LSEG, alors que les coûts de la chaîne d'approvisionnement et des produits de base ont également augmenté.

Le manque à gagner de l'entreprise "met en évidence le terrain difficile sur lequel les restaurants à service rapide naviguent alors que les consommateurs soucieux des coûts continuent de se replier", a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.

Les politiques commerciales imprévisibles de l'administration Trump ont perturbé les opérations commerciales et ébranlé les consommateurs, en particulier les groupes à faible revenu, qui recherchent de plus en plus les bonnes affaires et réduisent les plans de sortie au restaurant alors qu'ils sont aux prises avec l'inflation.

"Nous avons constaté une performance un peu plus faible dans certaines des cohortes à faible revenu aux États-Unis, et une performance un peu meilleure dans les groupes à revenu moyen et élevé", a déclaré Josh Kobza, directeur général de Restaurant Brands, à Reuters.

Les ventes trimestrielles à magasins comparables de Burger King aux États-Unis, deuxième source de revenus de la société, ont augmenté de 1,5 %, après avoir progressé de seulement 0,1 % il y a un an.

Les offres de repas à prix réduit à partir de 5 dollars, également introduites par les grandes chaînes de restauration rapide Yum Brands YUM.N et McDonald's MCD.N alors que les dépenses de consommation aux États-Unis connaissent une baisse , ont stimulé la fréquentation de Burger King.

Cela a permis à la société d'afficher un chiffre d'affaires de 2,41 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,32 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes comparables dans les segments internationaux de la société, qui comprennent des chaînes de restaurants telles que Burger King et Popeyes, ont augmenté de 4,2 %, contre une hausse de 2,6 % il y a un an.