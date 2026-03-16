Les éditeurs européens et les entreprises technologiques demandent à l'UE d'accélérer l'imposition d'une amende à Google sur le moteur de recherche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Enquête lancée par la Commission européenne en mars 2024

* L'enquête vise à déterminer si les recherches effectuées par Google favorisent ses propres services

* La Commission déclare vouloir conclure l'enquête dès que possible

(Ajout du commentaire de la Commission européenne aux paragraphes 8 et 9) par Foo Yun Chee

Les éditeurs européens, les entreprises technologiques et les startups ont exhorté les régulateurs concurrence de l'UE à conclure une enquête de près de deux ans sur l'unité Alphabet GOOGL.O de Google, qui favoriserait ses propres services dans les recherches en ligne, et à imposer une amende au géant de la technologie.

Dans une lettre adressée aux dirigeants de l'UE, le Conseil des éditeurs européens - dont les membres comprennent Axel Springer, News Corp NWSA.O et Conde Nast -, l'Association européenne des médias magazine, l'Alliance européenne de la technologie, EU Travel Tech et d'autres ont demandé que l'enquête soit achevée la semaine prochaine.

Ces pressions soulignent les tensions au sein de l'Union sur l'équilibre complexe de la réglementation des Big Tech, avec des affrontements réguliers entre Washington et Bruxelles sur les règles visant à limiter la domination des entreprises américaines dans les médias sociaux, la recherche en ligne et l'intelligence artificielle.

lA CRÉDIBILITÉ EN JEU

L'enquête, lancée par la Commission européenne le 25 mars 2024 en vertu de la loi de l'Union européenne sur les marchés numériques (DMA), dure depuis près de deux ans.

Les régulateurs de l'UE ont déclaré qu'ils avaient pour objectif de clore les dossiers DMA dans les 12 mois. La Commission a annoncé des poursuites l'année dernière .

"La crédibilité de la Commission européenne est en jeu", ont déclaré les groupes représentant les éditeurs, les entreprises technologiques et les startups dans une lettre commune envoyée dimanche à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à la responsable concurrence de l'UE, Teresa Ribera, et à la responsable technologique de l'UE, Henna Virkkunen.

"Il est important que les pressions soutenues visant à diluer le DMA ne soient pas couronnées de succès", peut-on lire dans cette lettre.

"Chaque jour qui passe érode un peu plus la rentabilité des entreprises européennes, entravant leur capacité à investir et à se développer, nombre d'entre elles étant déjà confrontées à des difficultés financières, voire à la faillite, sous le poids de la conduite d'Alphabet

La Commission européenne a confirmé la réception de la lettre.

"La Commission souhaite conclure cette enquête complexe le plus rapidement possible", a déclaré un porte-parole.

LES RIVAUX AFFIRMENT QUE LES MESURES CORRECTIVES PROPOSÉES SONT INSUFFISANTES

Google, qui a fait plusieurs propositions pour apaiser ses rivaux et les régulateurs de l'UE depuis qu'il a été inculpé, n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Ses rivaux estiment que les mesures proposées sont insuffisantes. L'entreprise nie avoir favorisé ses propres services dans la recherche en ligne.

Les groupes, dont l'Initiative for Neutral Search, l'Innovative Europe Foundation et la German Startup Association, ont demandé à la Commission, qui agit en tant qu'autorité de surveillance de la concurrence de l'UE, d'adopter une décision formelle de non-conformité à l'encontre d'Alphabet, y compris une injonction de cesser et de s'abstenir, et d'imposer une amende dissuasive.