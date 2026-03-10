Les éditeurs allemands rejettent les règles révisées d'Apple en matière de suivi des applications et réclament une amende antitrust

* L'autorité de la concurrence a accusé Apple d'abus de pouvoir de marché

* Les changements apportés par Apple visent à résoudre le problème

* Les associations professionnelles allemandes estiment qu'elles ne vont pas assez loin

Les éditeurs et annonceurs allemands ont demandé mardi à l'autorité de la concurrence du pays d'infliger une amende à Apple AAPL.O pour les modifications proposées à ses règles de suivi des applications, estimant qu'elles ne sont pas suffisantes pour résoudre les problèmes de concurrence.

L'autorité avait demandé aux groupes, qui comprennent des agences de médias et l'association allemande de l'industrie des produits de marque, de lui faire part de leurs commentaires sur les modifications apportées à son outil de transparence en matière de suivi des applications.

En février dernier, l'autorité de la concurrence a accusé Apple d'abuser de son pouvoir de marché après que Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook, ainsi que des éditeurs, des annonceurs et des développeurs d'applications, dont les modèles économiques reposent sur le suivi de la publicité, ont critiqué l'outil.

Apple, qui a déclaré avoir introduit cet outil pour permettre aux utilisateurs d'autoriser ou non les applications à suivre leur activité dans les applications et les sites web d'autres entreprises, s'est opposé à la demande d'amende formulée par les groupes industriels.

"L'industrie du suivi a toujours combattu nos efforts pour que les utilisateurs gardent le contrôle de leurs données, et ce n'est que leur dernière tentative pour obtenir un accès illimité aux informations personnelles", a déclaré Apple.

"Nous continuerons à défendre cet important outil de protection de la vie privée pour nos utilisateurs."

Les autorités allemandes chargées de la protection des données ont confirmé que l'outil était conforme aux lois sur la protection de la vie privée et qu'une majorité écrasante d'utilisateurs d'iOS l'approuvaient, selon une étude commandée par l'entreprise.

APPLE RESTE UN "GARDIEN DES DONNÉES" MALGRÉ LES CHANGEMENTS, AFFIRMENT LES ASSOCIATIONS

Pour répondre aux préoccupations des Allemands, Apple a proposé en décembre dernier d'introduire des messages de consentement neutres , tant pour ses services que pour les applications de tiers, et d'aligner la formulation, le contenu et la conception visuelle de ces messages.

Apple a également proposé de simplifier le processus de consentement afin que les développeurs puissent obtenir l'autorisation des utilisateurs pour le traitement des données liées à la publicité d'une manière qui soit conforme à la loi sur la protection des données.

Les associations ont toutefois déclaré mardi que les changements proposés ne résolvent pas les problèmes soulevés par l'organisme de surveillance allemand.

"Les engagements proposés ne changeraient pas les effets négatifs de l'App Tracking Transparency Framework", a déclaré Bernd Nauen, directeur général de la Fédération allemande de la publicité, dans une lettre commune signée par les associations professionnelles.

"Apple resterait le gardien des données et continuerait à décider qui a accès aux données publicitaires et comment les entreprises peuvent communiquer avec leurs clients finaux", a-t-il dit.

Les associations ont exhorté l'organisme de surveillance à rejeter les propositions d'Apple, à ordonner à la société de mettre fin à l'outil de suivi des applications et à imposer une amende.

Les entreprises reconnues coupables d'avoir enfreint les règles de concurrence allemandes risquent des amendes pouvant aller jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial.