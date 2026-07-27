Les écoles rohingyas en Malaisie menacées de fermeture face à la recrudescence des discours de haine sur Internet

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* Les craintes liées à la sécurité ou les mesures prises par les autorités entraînent la fermeture de neuf écoles, selon les Rohingyas

* Ces fermetures pourraient aggraver les problèmes sociaux, préviennent les enseignants

* Malgré un nettoyage, des contenus nuisibles persistent sur Internet, selon une organisation de défense des droits de l'homme

par Rozanna Latiff

Nur est une réfugiée rohingya musulmane de 12 ans vivant en Malaisie qui ne va plus à l’école depuis juin, après que deux hommes ont menacé de la frapper alors qu’elle se rendait en cours.

« Pourquoi veux-tu aller à l'école? Tu veux prendre le contrôle de notre pays? », lui ont-ils demandé, selon Nur, dont la famille a refusé que son nom complet soit divulgué par crainte de représailles.

Nur n’est qu’une des nombreuses enfants rohingyas victimes de harcèlement et de menaces qui ont conduit à la fermeture d’écoles pour réfugiés à travers la Malaisie, affirment les organisations de défense des droits de l’homme et les éducateurs.

« Les enfants sont tellement terrifiés qu’ils ont peur de sortir de chez eux », a déclaré Sharifah Shakirah, une militante de la communauté rohingya qui a grandi dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

« On ne se contente pas de harceler un enfant pendant un jour ou deux, on lui inflige un traumatisme durable. »

Au moins neuf écoles ont fermé leurs portes dans tout le pays, selon les vérifications de Reuters, après que des discours de haine et des fausses informations en ligne visant les Rohingyas ont conduit à un durcissement des contrôles sur cette communauté et soulevé des inquiétudes quant à la réglementation du secteur technologique.

Le ministère de l’Intérieur n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant les fermetures d’écoles ou la campagne de discours haineux.

La Malaisie ne reconnaît pas officiellement les Rohingyas comme réfugiés, les qualifiant de migrants en situation irrégulière, bien qu’environ 120 000 d’entre eux soient enregistrés auprès de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés.

La Malaisie, à majorité musulmane, a longtemps manifesté sa sympathie envers cette minorité persécutée originaire du Myanmar, mais l’opinion publique s’est détériorée pendant la pandémie de COVID-19, sur fond d’accusations selon lesquelles les réfugiés propageraient le virus, ne respecteraient pas les normes culturelles et entreraient en concurrence pour les emplois.

Les Malaisiens « ont commencé à se sentir accablés par les problèmes liés à la gestion de la communauté rohingya », a déclaré la semaine dernière au Parlement le vice-ministre des Affaires étrangères, Lukanisman Awang Sauni.

NOUVELLE VAGUE

De nouvelles invectives se sont répandues en mai sur les réseaux sociaux gérés par Meta Platforms Inc META.O , ainsi que sur TikTok de Bytedance, à la suite de préoccupations sanitaires liées au rituel musulman d’abattage du bétail pratiqué par un groupe rohingya.

Une pétition en ligne virale exhortant le gouvernement à « expulser » les réfugiés rohingyas a été retirée en juin après que des organisations de défense des droits de l’homme ont tiré la sonnette d’alarme, mais pas avant d’avoir recueilli près d’un demi-million de signatures.

« Ce à quoi nous assistons actuellement est 100 fois pire que ce que nous avons connu pendant la pandémie de COVID », a déclaré Sharifah, militante communautaire.

Certains messages examinés par Reuters incitaient à la violence contre les réfugiés rohingyas, y compris les enfants. Un sous-sujet sur Threads, propriété de Meta, était par exemple intitulé « Lempang Rohingya », soit « Gifler les Rohingyas » en malais.

Certains influenceurs encourageaient les utilisateurs à filmer les communautés rohingyas et à signaler leur emplacement aux autorités.

Malgré le climat qui règne sur les réseaux sociaux, le gouvernement ne peut pas expulser arbitrairement les réfugiés, a déclaré en juin le ministre de l’Intérieur, Saifuddin Nasution Ismail, ajoutant qu’il réagirait en « trouvant un équilibre entre la sécurité nationale et les valeurs humanitaires ».

Il n’a pas donné plus de détails.

L’organisation de défense de la liberté d’expression Article 19 a déclaré que cette campagne en ligne avait renforcé la surveillance des communautés rohingyas, entraînant des enquêtes, des perquisitions et des fermetures d’écoles.

Mais il n’a observé aucune approche fondée sur les droits de l’homme pour lutter contre ces attaques, a déclaré un porte-parole, ajoutant: « Les mesures punitives du gouvernement causent plus de tort qu’elles n’apportent de soulagement face aux tensions et au harcèlement. »

L’Agence des Nations unies pour les réfugiés s’est dite préoccupée par la montée des discours de haine en ligne, de la désinformation et des discours déshumanisants visant les Rohingyas et d’autres réfugiés.

« Nous continuons à suivre la situation de près et à soutenir les mesures visant à réduire les risques pour les réfugiés et les communautés d’accueil », a-t-elle ajouté dans un communiqué, sans mentionner les fermetures d’écoles.

DES ÉCOLES PRISES POUR CIBLES

Les autorités ont fermé des entreprises et des écoles liées aux Rohingyas qu’elles jugent illégales.

Les réfugiés ne peuvent pas travailler légalement en Malaisie, et leurs enfants sont exclus du système éducatif national, ce qui oblige nombre d’entre eux à dépendre d’écoles gérées par des organismes non gouvernementaux ou de centres d’apprentissage informels.

Suite à l’expérience de Nur, son enseignante et le responsable de l’école ont suspendu les cours pour une durée indéterminée pour des raisons de sécurité. Deux autres écoles pour réfugiés situées à proximité ont également fermé leurs portes.

Les enfants rohingyas ont été chassés des aires de jeux publiques, a déclaré l’enseignant, qui a fondé l’école en 2022 afin d’offrir aux jeunes une éducation de base les préparant à une éventuelle réinstallation ailleurs ou à un retour en toute sécurité dans leur pays d’origine.

Refugié rohingya lui-même, il a rejeté les accusations selon lesquelles l’école encouragerait les réfugiés à s’installer définitivement en Malaisie ou à prendre les emplois des locaux.

« Beaucoup nous accusent d’enfreindre les lois malaisiennes », a déclaré le fondateur de l’école, qui a souhaité garder l’anonymat pour des raisons de sécurité. « Pour moi, créer cette école est un moyen d’apprendre aux autres à comprendre et à respecter la loi. »

Les autorités ont fermé ce mois-ci une école dans l’État de Kedah, au nord du pays, pour absence de permis en règle, après la publication en ligne de vidéos montrant ses locaux, a indiqué l’un de ses enseignants, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Au moins neuf écoles accueillant des enfants rohingyas ont fermé pour des raisons de sécurité ou ont été fermées par les autorités à la suite de plaintes sur les réseaux sociaux, ont déclaré des enseignants et des responsables communautaires qui ont refusé d’être interviewés, craignant des représailles.

Les enseignants de trois écoles encore en activité ont déclaré avoir pris des précautions pour éviter d’être pris pour cible, notamment en demandant aux élèves de ne pas porter d’uniformes et en annulant les activités en plein air.

À long terme, les fermetures d’écoles auront pour effet d’aggraver les problèmes sociaux, tels que les mariages précoces chez les filles rohingyas et le vagabondage, a déclaré la militante Sharifah.

« Beaucoup de gens se plaignent de voir des enfants rohingyas mendier dans les rues », a-t-elle ajouté. « Ils ne seront qu’encore plus nombreux si les écoles restent fermées. »

REPRISE DES INQUIÉTUDES CONCERNANT LA MODÉRATION EN LIGNE

Les militants affirment que cette campagne en ligne a ravivé les interrogations sur la capacité des plateformes de réseaux sociaux à endiguer les discours de haine et la rhétorique violente.

Certaines publications signalées à Meta et TikTok ont été supprimées, a indiqué Article 19, mais beaucoup sont restées en ligne. Meta a supprimé sept des dix publications qui lui avaient été signalées par Reuters sur Facebook, Instagram et Threads, tandis que TikTok en a supprimé huit sur onze.

Malgré l’existence de politiques relatives aux contenus préjudiciables, leur application par les entreprises de réseaux sociaux manque de cohérence, a déclaré le porte-parole d’Article 19, ajoutant que les outils de modération basés sur l’IA peinent souvent à décrypter le langage codé, les contenus visuels et les nuances linguistiques.

Meta et TikTok combinent détection automatisée et examen humain pour faire respecter leurs politiques contre les discours de haine et les comportements inappropriés sur leurs plateformes. TikTok dispose également de fonctionnalités de sécurité rappelant aux utilisateurs de reconsidérer les commentaires potentiellement préjudiciables.

Pour l’instant, les enfants privés de cours n’ont guère d’options. Nur, en larmes, a déclaré à Reuters: « Si je ne vais pas à l’école, je ne pourrai rien apprendre, et je ne pourrai rien devenir. »