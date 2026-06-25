Les échanges à Wall Street devraient s'intensifier alors que l'indice Russell 1000 s'apprête à intégrer SpaceX et des titres à faible capitalisation

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* Apple et Microsoft figureront à la fois dans les catégories "valeur" et "croissance"

* On s'attend à une hausse des volumes de transactions

* Première des deux reconstitutions de l'indice Russell prévues cette année

par Caroline Valetkevitch et Chuck Mikolajczak

Les investisseurs s'attendent à un volume de transactions important vendredi, en raison des changements apportés aux indices Russell, notamment les reclassements de méga-capitalisations telles que Microsoft

MSFT.O et l'intégration "accélérée" de SpaceX SPCX.O dans l'indice Russell 1000, suite à sa récente introduction en bourse.

Les gestionnaires de fonds ajusteront leurs portefeuilles afin de refléter les nouvelles pondérations des différents indices réorganisés par FTSE Russell, dans le cadre de l’un des plus importants remaniements jamais enregistrés.

Pour la première fois en plus de 30 ans, les indices Russell seront recomposés deux fois cette année, en juin et en décembre, au lieu d’une seule fois. Ce remaniement entraînera également des changements importants pour les actions à petite capitalisation.Des dizaines de petites entreprises passent des indices de petite capitalisation à des indices de plus grande taille.

La recomposition de cette semaine pourrait entraîner un "volume de transactions vraiment massif" vendredi, a déclaré Steven DeSanctis, analyste actions chez Jefferies à New York. "Et le volume des transactions est spectaculaire. Cela plaide en faveur d’une réorganisation deux fois par an." Les modifications des indices prendront effet après la clôture du marché américain vendredi. Les transactions débuteront le lundi suivant.

L’action SpaceX sera classée à environ 90,4 % dans la catégorie "croissance" et à 9,6 % dans la catégorie "valeur", ce qui signifie qu’elle constituera une part importante des investissements de croissance liés au Russell 1000. Parmi les autres grandes valeurs concernées figurent Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O , qui figureront désormais dans les indices Russell 1000 "valeur" .RLV et "croissance" .RLG , et non plus uniquement dans la catégorie "croissance".

Historiquement, un rééquilibrage d’indice a entraîné une hausse des volumes juste avant l’entrée en vigueur des changements. De plus, de tels mouvements ont eu une incidence sur la performance des entreprises passant d’indices de petites capitalisations à des indices de plus grandes capitalisations.

Au lendemain de l’introduction en bourse de SpaceX, les investisseurs suivront de près la manière dont FTSE Russell appliquera la règle d’entrée rapide pour les introductions en bourse, annoncée fin mai. Les introductions en bourse des sociétés d’IA OpenAI et Anthropic sont attendues dans le courant de l’année.

Cette semaine, le NYSE a publié son avertissement habituel à l’intention des investisseurs en raison de la reconstitution des indices Russell. Catherine Yoshimoto, directrice de la gestion des produits pour les indices Russell US chez FTSE Russell, a déclaré que la reconstitution de juin n’entraînait "aucun changement majeur des règles" pour les indices.

Le volume total des transactions liées à cette recomposition est estimé à près de 150 milliards de dollars, ce qui explique pourquoi vendredi est une "journée clé en termes de liquidité", a déclaré Melissa Roberts, analyste chez Stephens.

Ce remaniement fera basculer Amazon .com AMZN.O davantage dans le segment "value", tandis qu’Alphabet GOOGL.O et Advanced Micro Devices AMD.O passent à 100 % dans le segment "growth" et figurent parmi les plus importantes sorties de l’indice Russell 1000 Value.

"Ces entreprises ont pris de l’ampleur. Elles incarnent le marché", a déclaré Krishna Chintalapalli, gestionnaire de portefeuille chez Parnassus Investments à San Francisco.

Selon FTSE Russell, certains de ces changements reflètent la vigueur persistante des entreprises du secteur des semi-conducteurs et du matériel informatique, liée à l’optimisme suscité par l’intelligence artificielle. Par exemple, Micron Technology MU.O et SanDisk SNDK.O sont ajoutées à l’indice Russell 1000 Growth.

Les stratèges de Goldman Sachs ont prédit dans une note récente que, au sein de l’indice Russell 1000 Growth, les valeurs des semi-conducteurs connaîtront les plus fortes hausses de pondération.

Quelque 62 entreprises doivent rejoindre l’indice des grandes capitalisations Russell 1000 .RUI , dont 43 provenant de l’indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT . La majeure partie des nouveaux membres du Russell 1000 provient des secteurs de la technologie et de l’industrie.

"Cette année, nous observons un renouvellement plus important des titres qui ont enregistré d’excellentes performances au sein du Russell 2000 et qui accèdent désormais au Russell 1000," a déclaré M. Roberts. "La vigueur de ces titres leur a permis de progresser."

L’un des changements les plus marquants concerne Bloom Energy BE.N , qui passe de l’indice Russell 2000 à l’indice Russell 200 "megacap" .RT200 , regroupant les 200 plus grandes entreprises américaines. L’action de cette société de production d’électricité a progressé de plus de 1 000 % par rapport à l’année dernière, en partie grâce à des accords de fourniture d’électricité à des centres de données spécialisés dans l’IA.