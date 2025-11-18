Les écarts de crédit des entreprises américaines s'élargissent en raison de la chute du marché des actions

Les écarts de crédit des entreprises américaines se sont élargis lundi, alors que le marché boursier américain a clôturé en dessous d'un indicateur technique clé pour la première fois depuis des mois.

L'écart moyen ajusté en fonction des options sur le crédit d'entreprise américain à haut rendement, ou la prime sur les écarts du Trésor payée par les entreprises pour emprunter, a augmenté de six points de base entre vendredi et la clôture du marché de lundi, selon l'indice ICE BofA U.S. High Yield.

Les spreads sur les crédits d'entreprise de qualité se sont également élargis lundi. Ils ont clôturé lundi à 84 points de base, contre 83 points de base vendredi, selon l'indice ICE BofA U.S. Corporate. L'élargissement de l'écart fait suite à la clôture du S&P 500

.SPX et du Nasdaq .IXIC en dessous de leurs moyennes mobiles de 50 jours lundi pour la première fois depuis le 30 avril. La tendance s'est poursuivie mardi avec une baisse des actions mondiales avant les résultats du géant de l'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O , alors que les investisseurs craignent de plus en plus un affaiblissement de l'économie américaine et une bulle potentielle causée par la frénésie du marché de l'intelligence artificielle.

"C'est un thème auquel tout le monde commence à penser", a déclaré un gestionnaire de portefeuille d'obligations d'entreprises à haut rendement, qui n'a pas été autorisé à parler publiquement de secteurs spécifiques.

"Mais je ne le vois pas exploser sur le marché des obligations à haut rendement ou même des obligations de qualité - il ne sera jamais assez important pour causer de la douleur aux gens