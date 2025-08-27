 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les droits de douane US sur les produits indiens relevés à 50%
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 06:01

Les Etats-Unis commencent mercredi à prélever des droits de douane de 50% sur les produits en provenance de l'Inde, contre 25% préalablement, comme annoncé plus tôt ce mois-ci par le président américain Donald Trump, une décision qui a alimenté les tensions entre les deux partenaires stratégiques.

Après avoir fixé des droits de douane de 25% sur les produits indiens dans le cadre de sa politique de taxes dites "réciproques", Donald Trump a signé le 6 août un décret prévoyant une surtaxe de 25% présentée comme une sanction pour les achats de pétrole russe par New Delhi - une mesure destinée, selon le président américain, à faire indirectement pression sur la Russie en vue d'obtenir un accord de paix en Ukraine.

Cette surtaxe porte à 50% le taux de taxation des produits indiens importés aux Etats-Unis, soit parmi les plus importants décidés par l'administration Trump dans le cadre de la refonte de la politique commerciale de Washington. Elle s'applique à un éventail de produits tels que les vêtements, les bijoux ou encore les meubles et les produits chimiques.

Des milliers de PME indiennes tournées vers l'export et leurs salariés sont menacés, notamment dans l'Etat du Gujarat, dont est originaire le Premier ministre indien Narendra Modi.

Un représentant du ministère indien du Commerce a déclaré sous couvert d'anonymat que les exportateurs affectés par les droits de douane américains bénéficieraient d'un soutien financier et seraient encouragés à diversifier leurs marchés en se tournant vers la Chine, l'Amérique latine et le Proche-Orient.

A Washington, à l'approche de la date butoir, on ne laissait aucun espoir que New Delhi puisse bénéficier d'un sursis.

Interrogé sur l'entrée en vigueur ou non mercredi de la surtaxe de 25% annoncée plus tôt ce mois-ci, le conseiller commercial de la Maison blanche, Peter Navarro, a répondu par l'affirmative, sans en dire davantage.

Cinq cycles de négociations commerciales entre les deux camps n'ont pas permis de sceller un accord, même si des représentants indiens ont un temps exprimé leur optimisme sur l'hypothèse de voir l'administration américaine limiter à 15% les droits de douane prélevés sur les produits indiens.

Le taux de 15% est celui imposé par l'administration Trump sur la plupart des produits en provenance de partenaires commerciaux majeurs des Etats-Unis, comme le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne.

Les droits de douane prélevés par l'Inde sur les produits en provenance des Etats-Unis sont en moyenne d'environ 7,5%, selon des représentants du ministère indien du Commerce. Les services du représentant américain au Commerce mettent en avant que ces taxes peuvent atteindre 100% sur les voitures américaines et se situent en moyenne à 39% pour les produits agricoles américains.

(David Lawder à Washington et Manoj Kumar à New Delhi, avec la contribution de Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom à Washington; version française Jean Terzian)

