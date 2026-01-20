Les droits de douane commencent à faire grimper les prix des produits, déclare le directeur général d'Amazon à CNBC

Amazon.com AMZN.O commence à constater une hausse des prix des produits sur sa plateforme de commerce électronique, les vendeurs réagissant aux pressions sur les coûts découlant des tarifs douaniers du président américain Donald Trump, a déclaré mardi le directeur général du géant technologique, Andy Jassy, à CNBC.

La société avait avancé ses expéditions de stocks au début de l'année dernière et exhorté les vendeurs tiers à apporter plus de stocks à l'avance pour contourner les hausses des frais d'expédition liées aux tarifs douaniers, mais "cette offre s'est épuisée à l'automne", a déclaré M. Jassy lors de l'interview au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

"(Nous commençons) à voir certains tarifs douaniers se répercuter sur les prix. Certains vendeurs décident de répercuter ces coûts plus élevés sur les consommateurs, d'autres décident de les absorber pour stimuler la demande, et d'autres encore agissent entre les deux. Cet impact commence donc à se faire sentir", a déclaré M. Jassy.

Pourtant, les consommateurs ont largement résisté, continuant à faire des achats et à rechercher les bonnes affaires, a déclaré M. Jassy, ajoutant que les acheteurs sont "un peu plus hésitants" en ce qui concerne les achats discrétionnaires à prix élevé.

"Dans l'ensemble, les consommateurs d'Amazon se sont bien comportés. Mais nous devrons voir ce qui se passera en 2026."

L'année dernière, l'entreprise a déclaré qu'elle ne voyait que très peu d'impact sur le comportement des consommateurs et les prix des produits en raison des droits de douane. Elle a redoublé d'efforts pour élargir les catégories de produits et accélérer les délais de livraison afin de répondre à la demande.

Dans le même temps, la hausse des prix et les préoccupations croissantes concernant le coût de la vie aux États-Unis sont devenues des questions clés que M. Trump doit aborder avant les élections de mi-mandat de cette année.

Les droits de douane américains sont également un sujet de discussion crucial pour les dirigeants mondiaux à Davos cette semaine.

Les actions d' Amazon étaient en baisse de 2,7 % dans les premiers échanges, dans un contexte de faiblesse de l'ensemble du marché.

Séparément, s'exprimant à Davos sur CNBC, le directeur général sortant de Coca-Cola KO.N a déclaré que l'entreprise était "relativement immunisée contre les droits de douane". L'entreprise est exposée à des coûts plus élevés liés à l'aluminium et à la résine, mais a déclaré l'année dernière que les tarifs douaniers étaient "gérables" pour l'entreprise en raison de ses processus de fabrication largement localisés.