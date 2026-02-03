Les doubleurs allemands boycottent Netflix en raison des inquiétudes liées à la formation à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Miranda Murray

Les acteurs vocaux allemands ont lancé un boycott populaire contre Netflix NFLX.O en raison d'une clause contractuelle qui permet à la plateforme de streaming d'utiliser leurs enregistrements pour l'entraînement à l'IA, a déclaré à Reuters un porte-parole de l'association des acteurs vocaux VDS.

L'empreinte mondiale de Netflix a augmenté la demande de contenu doublé, avec des succès internationaux tels que "Squid Game" en Corée du Sud et "Money Heist" en Espagne, qui attirent des publics bien au-delà de leurs marchés d'origine.

Mais les acteurs vocaux, comme beaucoup d'autres acteurs de l'industrie du divertissement, se méfient de plus en plus de l'intelligence artificielle qui pourrait bouleverser leur gagne-pain et soulever de nouvelles questions en matière de droits d'auteur.

LES SOUS-TITRES, UNE ALTERNATIVE

Netflix a envoyé une lettre aux acteurs vocaux allemands, expliquant que leurs inquiétudes découlent d'une mauvaise compréhension de la manière dont la société américaine a l'intention d'utiliser les enregistrements, et a invité le VDS à une discussion informelle, a déclaré mardi la présidente de l'association, Anna-Sophia Lumpe.

"La lettre se termine par la promesse que si les gens continuent à boycotter leur travail, le contenu sera diffusé avec des sous-titres allemands en Allemagne", au lieu d'être doublé, a-t-elle ajouté.

Elle n'a pas de chiffres exacts sur l'ampleur du boycott, mais elle a déclaré que "nos efforts et ceux des acteurs vocaux suscitent une réaction".

Un porte-parole de Netflix a confirmé l'existence de la lettre et a déclaré que l'entreprise prenait les préoccupations au sérieux.

NOUVELLE CLAUSE CONTRACTUELLE

Selon le VDS, qui représente environ 600 membres, les nouveaux contrats de Netflix, introduits au début de l'année, stipulent que les enregistrements peuvent être utilisés pour former des systèmes d'intelligence artificielle, sans préciser si une compensation est prévue.

Cette clause a suscité une vive réaction, la grande majorité des acteurs vocaux refusant d'accepter ces conditions, a déclaré Lumpe.

L'association a chargé un cabinet d'avocats d'examiner le contrat au regard de la confidentialité des données, de la législation sur les droits d'auteur et de la loi européenne sur l'IA.

Les contrats sont basés sur un accord que Netflix a conclu en juin avec le syndicat des acteurs de la BFFS et qui exige un consentement écrit explicite pour l'utilisation de toute réplique vocale numérique générée par l'IA.

Toutefois, le BFFS a déclaré qu'il avait intentionnellement laissé de côté les règles relatives à la rémunération pour les utilisations liées à l'IA pour l'instant.

"En effet, il n'existe actuellement aucun point de référence pour une rémunération de base appropriée", a déclaré le syndicat sur son site web, ajoutant qu'il souhaitait "éviter à tout prix toute prédétermination défavorable".