Les dons des acteurs financiers ont atteint près de 30M€ en 2018

(NEWSManagers.com) - Les dons effectués par des acteurs financiers aux associations et fondations on atteint le nouveau record de 29,5 millions d' euros en 2018, selon le baromètre de la finance altruiste réalisé par Axylia. En 2017, ces dons avaient représenté 27,2 millions d' euros en 2017. 6,7 millions de clients soutiennent cette finance altruiste.

La première famille en termes de dons concerne les cartes bancaires avec 14 millions d' euros. Les transactions digitales composent la seconde famille en volume de dons.

La troisième est occupée par les " acteurs altruistes " . Quatre sociétés de gestion intègrent la génération de dons au modèle d' affaires pour un montant de 3,4 millions d'euros, observe à cet égard Axylia.

Pour finir, on trouve deux familles historiques : les FCP et Sicav (2,7 millions d' euros de dons) et les livrets bancaires (2,6 millions d' euros de dons).