Les données indiquent que les géants de la technologie devraient propulser les ventes d'obligations d'entreprises américaines à un niveau record annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre pour indiquer « devrait » stimuler, et du paragraphe 2 pour indiquer « cette année jusqu'au 4 novembre » au lieu de « hausse de 18,7 % par rapport à l'année dernière »)

* Les hyperscalers ont levé plus de 370,7 milliards de dollars, soit environ un cinquième du total

* Amazon et Alphabet ont levé la majeure partie de ces fonds grâce à des émissions obligataires

* Les émissions obligataires devraient financer environ 35 % des dépenses d'investissement des hyperscalers en 2027, selon Goldman

par Shashwat Chauhan

Les émissions d’obligations d’entreprises américaines notées « investment grade » ont atteint 1 880 milliards de dollars cette année, selon les données de LSEG, dépassant le précédent record annuel, les grandes entreprises technologiques empruntant massivement pour financer leurs ambitions en matière d’IA.

Les émissions de dette enregistrées cette année jusqu’au 4 novembre ont déjà dépassé le précédent record de 1 860 milliards de dollars levés en 2020, lorsque les entreprises avaient constitué des réserves de trésorerie pendant la pandémie de COVID-19, poussées par des taux d’intérêt proches de zéro.

Toutefois, cette année, le nombre d’émissions a baissé d’environ 4 % pour s’établir à 1 084, ce qui signifie que la taille moyenne des émissions a grimpé à environ 1,7 milliard de dollars, contre environ 1,4 milliard il y a un an, grâce à quelques opérations géantes réalisées par les plus grands emprunteurs .

Les hyperscalers Amazon.com AMZN.O et Alphabet GOOGL.O figurent en tête de la liste des entreprises ayant levé le plus de fonds en vendant des obligations cette année, selon ces données.

Si l’on ajoute à cela d’autres hyperscalers tels que Meta Platforms META.O , Microsoft MSFT.O et Oracle ORCL.O , le montant total s’élève à plus de 370,7 milliards de dollars, soit environ un cinquième de l’ensemble des émissions américaines notées « investment grade » depuis le début de l’année, selon les données de LSEG.

“Le marché a bien accueilli ces émissions liées à l’IA, comme en témoigne la sursouscription de ces opérations”, a déclaré Victoria Fernandez, stratège en chef des marchés et gestionnaire de portefeuille obligataire chez Crossmark Global Investments.

“Les entreprises du secteur de l’IA ne semblent pas ralentir leur entrée sur les marchés obligataires en dollars américains et en euros.”

Apple AAPL.O est devenu cette semaine le dernier géant technologique en date à faire appel au marché obligataire. Une fiche de conditions consultée par Reuters montre que le fabricant de l’iPhone lève environ 7,5 milliards de dollars grâce à une émission obligataire en dollars américains en sept tranches .

Cependant, la perspective d’une hausse des taux d’intérêt alimente les inquiétudes quant à la rapidité avec laquelle les investissements massifs dans l’IA se traduiront par des bénéfices, et quant à la capacité des entreprises fortement endettées à générer des rendements suffisamment rapides pour faire face à des charges d’intérêts croissantes.

Les coûts de l’assurance contre le défaut de paiement chez certains des plus gros investisseurs dans l’IA ont bondi ces derniers mois. Le spread à cinq ans d’Oracle a atteint un record de 325,45 points de base le mois dernier. Amazon, Alphabet, Nvidia et Meta ont également établi des records, bien que nettement inférieurs au niveau d’Oracle.

La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a également suscité des inquiétudes quant à un durcissement de la réglementation en matière d’IA et à un ralentissement du développement des centres de données.

Les analystes de Goldman Sachs ont souligné, dans une note publiée vendredi, que le retard pris dans la monétisation de l’IA et la croissance des engagements d’achat constituaient des risques majeurs pour la poursuite des émissions obligataires.

La banque prévoit que 35 % des dépenses d’investissement des hyperscalers seront financées par des émissions obligataires en 2027, ce qui correspond globalement aux niveaux observés cette année.