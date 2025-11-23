Les données des clients de JPMorgan, Citi et Morgan Stanley pourraient être exposées par le piratage d'un fournisseur, selon le NYT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du titre et du paragraphe 1, ajout de détails et de commentaires dans les paragraphes 2 à 9)

Les données des clients de JPMorgan Chase JPM.N , Citi C.N , Morgan Stanley MS.N et d'autres grandes banques pourraient avoir été consultées lors d'un piratage d'un fournisseur de technologie, a rapporté le New York Times samedi, citant des personnes familières avec le sujet.

SitusAMC a déclaré dans un communiqué sur son site web samedi qu'il avait fait l'objet d'une cyberattaque le 12 novembre, compromettant certaines informations de ses systèmes et que "des données relatives à certains clients de nos clients pourraient également avoir été touchées".

Le fournisseur de prêts immobiliers basé à New York n'a pas identifié les clients concernés.

JPMorgan Chase, Citi et Morgan Stanley n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

SitusAMC a déclaré que les données affectées comprenaient des informations d'entreprise liées aux transactions de certains clients avec la société, y compris des éléments tels que des documents comptables et des contrats juridiques.

"Nous restons concentrés sur l'analyse de toutes les données potentiellement affectées", a déclaré Michael Franco, directeur général de SitusAMC, dans une déclaration au New York Times, ajoutant que la société avait prévenu les services de police.

Le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré dans un communiqué, selon le journal: "Bien que nous travaillions en étroite collaboration avec les organisations concernées et nos partenaires pour comprendre l'étendue de l'impact potentiel, nous n'avons identifié aucun impact opérationnel sur les services bancaires".

Reuters n'a pas pu joindre immédiatement le FBI pour un commentaire.

Le communiqué de SitusAMC indique que l'incident a été maîtrisé et que les services sont pleinement opérationnels, ajoutant qu'aucun logiciel malveillant de cryptage n'est impliqué.