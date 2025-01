Les distributions de dividendes en Europe devraient atteindre 459 milliards en 2025 (Allianz GI)

(AOF) - Les distributions de dividendes dans le MSCI Europe devraient augmenter de 4 % en 2025, le rendement des dividendes européens étant également en hausse. Telle est la prévision d’Allianz GI dans son étude annuelle Allianz Global Investors Dividend Study 2025. Après avoir atteint quelque 440 milliards d'euros en 2024, les dividendes versés par les entreprises de l'indice devraient s'élever à environ 459 milliards d'euros en 2025 et environ 496 milliards d'euros en 2026, soit une hausse de 13% par rapport à 2024.

En France, les paiements de dividendes devraient passer de quelque 75 milliards d'euros en 2024 à environ 81 milliards d'euros en 2025, et pourraient atteindre 88 milliards d'euros en 2026, selon AllianzGI.

"Au niveau sectoriel, les technologies de l'information et la santé figurent parmi les secteurs où les augmentations de dividendes attendues pour 2025 sont les plus élevées", précise Grant Cheng, gérant dividendes chez AllianzGI. "Dans le secteur de l'énergie, les paiements de dividendes auront tendance à diminuer. Le secteur financier restera le plus gros payeur, mais avec une croissance des dividendes ralentie en 2025".

Le rendement attendu des dividendes, c'est-à-dire le pourcentage de distribution par rapport au prix actuel de l'action, "suit la tendance à l'augmentation des paiements de dividendes en valeur absolue". Pour les entreprises du MSCI Europe, le rendement moyen devrait passer de 3,3 % à fin 2024 à 3,5 % en 2025. "Il reste donc supérieur au rendement des obligations d'État allemandes à long terme", souligne AllianzGI.

Les dividendes "contribuent de manière significative au rendement total d'un investissement en actions", et particulièrement en Europe, selon l'étude. Sur les 40 dernières années, "près de 39 % du rendement total annualisé des investissements en actions du MSCI Europe ont été générés par la contribution des dividendes à la performance". En Amérique du Nord (MSCI North America), leur contribution à la performance s'élève à peu moins de 22 %, et à un peu plus de 41 % en Asie-Pacifique (MSCI Pacific).