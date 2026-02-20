Les distributeurs automobiles gagnent du terrain alors que la Cour suprême des États-Unis annule les droits de douane imposés par Trump

20 février - ** Les actions des détaillants automobiles augmentent après que la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée contre les droits de douane du président Donald Trump

** La Cour a confirmé la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle l'utilisation par le président d'une loi de 1977, destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale, dépassait son autorité

** Group 1 Automotive GPI.N en hausse de 3%, Asbury Automotive ABG.N en hausse de près de 1%, Autonation AN.N en hausse de près de 0,2%,

** Cars.Com CARS.N a également augmenté de 2,1%, Penske Automotive Group PAG.N a augmenté de 1,4%

** La décision soulage les secteurs les plus durement touchés par les hausses de coûts induites par les droits de douane, notamment l'automobile et les pièces détachées