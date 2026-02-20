 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les distributeurs automobiles gagnent du terrain alors que la Cour suprême des États-Unis annule les droits de douane imposés par Trump
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions des détaillants automobiles augmentent après que la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée contre les droits de douane du président Donald Trump

** La Cour a confirmé la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle l'utilisation par le président d'une loi de 1977, destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale, dépassait son autorité

** Group 1 Automotive GPI.N en hausse de 3%, Asbury Automotive ABG.N en hausse de près de 1%, Autonation AN.N en hausse de près de 0,2%,

** Cars.Com CARS.N a également augmenté de 2,1%, Penske Automotive Group PAG.N a augmenté de 1,4%

** La décision soulage les secteurs les plus durement touchés par les hausses de coûts induites par les droits de douane, notamment l'automobile et les pièces détachées

Valeurs associées

ASBURY AUTOMOTIV
224,710 USD NYSE +0,60%
AUTONATION
199,775 USD NYSE -0,57%
CARS.COM
11,460 USD NYSE +1,64%
GROUP I AUTOMOTI
337,080 USD NYSE +1,46%
PENSKE AUTO GROU
166,905 USD NYSE +0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank