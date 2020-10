Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les dirigeants mondiaux souhaitent un prompt rétablissement aux Trump Reuters • 03/10/2020 à 12:30









(Actualisé avec Poutine et Xi Jinping) PARIS, 3 octobre (Reuters) - Les dirigeants mondiaux multiplient depuis vendredi les messages de soutien à Donald Trump, hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi après avoir été testé positif au coronavirus, ainsi qu'à son épouse Melania, elle aussi contaminée. Le chef de l'Etat français Emmanuel Macron et son épouse ont été parmi les premiers à exprimer leur amitié aux Trump et à leur souhaiter un prompt rétablissement. "Le Président de la République et son épouse Madame Brigitte Macron ont adressé un mot à Donald et Melania Trump suite à l'annonce de leur positivité au Covid-19. Ils ont tous deux témoigné leur amitié et souhaité un prompt rétablissement aux Président et à la Première dame des Etats-Unis", a dit vendredi l'Elysée dans un communiqué. Le président russe Vladimir Poutine a estimé samedi que "la vitalité, la bonne humeur et l'optimisme" de son homologue américain allait lui permettre de faire face à ce "virus dangereux", selon l'agence de presse Interfax. Le président chinois XI Jinping a aussi envoyé un message aux Trump pour leur souhaiter un "rétablissement rapide", selon la presse officielle chinoise. Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, avait apporté dès vendredi son soutien au couple présidentiel américain, rapporte l'agence de presse nord-coréenne, KCNA. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, en a fait de même dans un message publié sur Facebook. (Elizabeth Pineau à Paris, Maria Kiselyova à Moscou, Ben Blanchard à Pékin, Josh Smith à Séoul, Gram Slattery à Rio de Janeiro ; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)

