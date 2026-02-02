Les dirigeants du secteur de l'aviation s'attaquent aux vents contraires industriels et géopolitiques

Grand rassemblement de dirigeants du secteur de l'aviation à la veille du salon aéronautique de Singapour

Les responsables mettent en garde contre les pénuries d'approvisionnement et les pressions géopolitiques

Les commentaires du président américain Trump sur la certification des avions la semaine dernière ont suscité l'inquiétude

Les dirigeants du secteur de l'aviation ont abordé les obstacles à la croissance et l'impact des tensions géopolitiques à la veille du salon aéronautique de Singapour lundi, tout en réaffirmant leurs engagements en matière de réduction des émissions.

Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement nuisent aux compagnies aériennes mondiales et persisteront pendant un certain temps encore, a averti le président de l'Association internationale du transport aérien (IATA) aux dirigeants du secteur et aux régulateurs.

"Cette perturbation continue d'avoir un impact majeur", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA, lors du sommet de l'aviation de Changi, en amont du plus grand salon aéronautique d'Asie.

Les constructeurs d'avions Airbus AIR.PA et Boeing BA.N sont confrontés à des problèmes de chaîne d'approvisionnement depuis la pandémie de COVID-19, tandis que les fabricants de moteurs tels que GE Aerospace GE.N et Pratt & Whitney RTX.N doivent jongler avec les demandes concurrentes d'assemblage et de maintenance des nouveaux avions.

L'aviation doit également faire face à des changements géopolitiques, notamment les droits de douane américains , qui ont bouleversé les flux de fret aérien.

"Je pense que l'impact des changements géopolitiques a été beaucoup plus évident sur le fret aérien que sur les passagers", a déclaré Willie Walsh.

Les expéditions de fret aérien entre l'Asie et l'Amérique du Nord ont baissé de 0,8 % l'année dernière, pour la première fois depuis longtemps, alors que les volumes entre l'Europe et l'Asie ont augmenté de 10,3 %, a-t-il ajouté.

La région Asie-Pacifique, propulsée par la Chine et l'Inde, est celle qui connaît la plus forte croissance en matière de transport aérien, avec une augmentation du trafic de passagers de 7,3 % prévue pour 2026.

Toshiyuki Onuma, président nouvellement élu du conseil d'administration de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), l'organe des Nations unies chargé de l'aviation, a prévenu que l'aviation aurait du mal à suivre la croissance prévue sans une action coordonnée.

"Un système conçu pour 4 milliards de passagers ne peut en accueillir trois fois plus sans transformation", a-t-il déclaré. "Nous devons également accélérer les progrès pour parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050."

L'"ARMEMENT" DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Le rassemblement de 350 dirigeants du secteur de l'aviation intervient alors que les tensions liées à la certification des aéronefs menacent de perturber un système vieux de plusieurs décennies de normes et d'échanges mondialement acceptés dans le domaine de l'aviation.

Toshiyuki Onuma n'a pas fait directement référence au différend concernant le président américain Donald Trump a exigé la semaine dernière que le Canada certifie certains jets d'affaires Gulfstream conçus par les États-Unis, sous peine de se voir imposer des droits de douane .

Mais il a souligné l'importance de la coopération mondiale pour garantir un développement sûr de l'industrie.

"Ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à un secteur plus sûr, plus durable et plus compétitif", a déclaré Toshiyuki Onuma.

Les commentaires de Donald Trump ont suscité l'inquiétude parmi les compagnies aériennes et les spécialistes de la certification, qui se sont demandé si la certification des aéronefs pouvait être influencée par la politique.

"Il ne peut y avoir de transactions sur la certification", a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire chargé de la réglementation.

Le commissaire européen aux transports, Apostolos Tzitzikostas, est devenu la dernière personnalité de haut rang à mettre en garde contre la "militarisation" des chaînes d'approvisionnement alors que les grandes puissances poursuivent leurs agendas géopolitiques.

"Aujourd'hui, (il y a) de vrais problèmes pour développer la croissance de l'aviation dans les années à venir... des problèmes de militarisation des dépendances dans les chaînes d'approvisionnement", a-t-il déclaré lors de la conférence.

Ses commentaires font écho à l'avertissement lancé le mois dernier par l'industrie aérospatiale française sur le sort des chaînes d'approvisionnement transfrontalières alimentées par des politiques de mondialisation qui sont aujourd'hui en recul généralisé.

Les dirigeants de l'industrie aérospatiale affirment que les terres rares restent un point de pression particulier malgré la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine .