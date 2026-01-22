Les dirigeants des compagnies d'assurance maladie pressés par le Congrès d'aborder la question de l'accessibilité financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ahmed Aboulenein et Amina Niasse

Les dirigeants de cinq des plus grands assureurs de santé du pays ont commencé à témoigner jeudi devant les législateurs de la Chambre des représentants et du Sénat des États-Unis au sujet de l'augmentation des coûts des soins de santé des Américains et de la baisse de leur accessibilité financière.

Les dirigeants des compagnies d'assurance, notamment ceux de CVS Health CVS.N , Cigna CI.N , UnitedHealth UNH.N et Elevance ELV.N , ont été appelés à témoigner alors que des millions d'Américains risquent de voir tripler leurs primes d'assurance Obamacare à la suite de l'expiration des crédits d'impôt supplémentaires de l'ère COVID-19.

Selon une enquête réalisée par l'organisation de politique de santé KFF, les primes annuelles pour les familles américaines bénéficiant d'une assurance maladie financée par l'employeur en 2025 ont augmenté de 6 % pour atteindre près de 27 000 dollars. Et les coûts médicaux ont augmenté de plus de 7 % ces dernières années, selon les données du gouvernement américain.

Le président Donald Trump a déclaré qu'il ne souhaitait pas rétablir les subventions de l'Obamacare et qu'il proposait plutôt des paiements directs aux clients qui achètent une assurance maladie, paiements qui pourraient être placés sur un compte d'épargne santé. L'accessibilité financière est considérée comme un enjeu électoral majeur.

Dans un témoignage écrit présenté à la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants et à la sous-commission de la santé de la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants, UnitedHealth a déclaré mercredi que la société offrirait des remises aux clients inscrits à ses plans Obamacare pour 2026 .