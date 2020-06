Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les dirigeants des compagnies aériennes US attendus vendredi à la Maison blanche Reuters • 26/06/2020 à 11:42









LES DIRIGEANTS DES COMPAGNIES AÉRIENNES US ATTENDUS VENDREDI À LA MAISON BLANCHE par David Shepardson et Tracy Rucinski WASHINGTON/CHICAGO (Reuters) - Les dirigeants des principales compagnies aériennes américaines doivent se réunir vendredi à la Maison blanche pour discuter des problématiques liées à la pandémie de coronavirus, notamment concernant les restrictions de voyage, ont indiqué trois sources au fait du dossier. Le vice-président Mike Pence, accompagné d'autres hauts responsables américains, devrait recevoir les dirigeants d'American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines et JetBlue Airways Corp. La Maison blanche a confirmé la tenue d'une réunion mais n'a pas souhaité identifier les entreprises qui y seront présentes. Les discussions porteront sur l'extension éventuelle des restrictions de voyage de l'Union européenne aux voyageurs américains, l'impact de l'épidémie sur la demande de voyage et la traçabilité des passagers. La réunion devrait notamment permettre aux dirigeants des compagnies aériennes de plaider en faveur de l'instauration d'un contrôle de la température des passagers avant l'embarquement, une garantie de sécurité supplémentaire qui doit permettre de rassurer les voyageurs. Le 9 mai dernier, Reuters avait annoncé que le gouvernement américain étudiait la mise en place de contrôles de température dans les aéroports. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise, ont précisé jeudi deux responsables américains. L'association Airlines for America, qui plaide en faveur d'une industrie aérienne sécurisée, a déclaré jeudi que ses membres s'étaient engagés à rembourser les billets des passagers détectés à haute température pendant le contrôle de sûreté. La question de savoir si les passagers fiévreux seraient signalés aux autorités sanitaires reste toutefois en suspens. Reuters avait également rapporté plus tôt ce mois-ci que la Maison blanche souhaitait permettre aux compagnies aériennes, à partir du 1er septembre, de collecter des informations auprès des passagers internationaux débarquant aux États-Unis pour faciliter le suivi des personnes exposées au coronavirus. Le gouvernement américain a chargé un groupe de travail inter-agences de proposer une solution provisoire d'ici le 30 juin. (David Shepardson et Tracy Rucinski; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

