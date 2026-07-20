Les dirigeants des compagnies aériennes mettent en garde les avionneurs de ne pas précipiter la mise sur le marché de la prochaine génération d'avions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du paragraphe 3) par Joanna Plucinska et Conor Humphries

Les dirigeants des compagnies aériennes ont mis en garde lundi les avionneurs Boeing BA.N et Airbus AIR.PA contre toute précipitation dans le lancement d’une nouvelle génération d’avions commerciaux sans s’être assurés que leur technologie soit suffisamment aboutie.

« Je ne suis pas favorable à l’arrivée d’un nouvel avion à fuselage étroit d’ici 2030 », a déclaré Paul Kent, directeur commercial de BOC Aviation, lors du Sommet des dirigeants des compagnies aériennes, qui s’est tenu dans le cadre du salon aéronautique de Farnborough.

« Lorsque vous lancez des avions qui ne sont pas encore au point dès leur conception, et que vous leur apportez cette maturité au fur et à mesure du déroulement du programme, cela signifie que ce programme doit se poursuivre pendant un nombre considérable d’années pour atteindre une viabilité économique globale », a ajouté M. Kent.

Ses propos font écho à ceux de Michael O’Leary, directeur général de Ryanair, qui a mis en garde contre une attention excessive portée aux nouvelles technologies lors de la présentation des résultats du premier trimestre de la compagnie low-cost.

« Jusqu’à ce que quelqu’un mette au point le voyage à la Star Trek et que l’on commence à téléporter les gens à travers le monde… au lieu de les faire voyager en avion. Je pense que nous allons devoir composer avec les 737 Max et les Airbus Neo pendant les 10 ou 15 prochaines années », a déclaré M. O’Leary.

Pour sa part, Sean Doyle, directeur général de British Airways ICAG.L , a indiqué que sa compagnie serait impatiente de découvrir tout ce qu’Airbus mettrait au point.

« Nous serions très intéressés par tout ce sur quoi ils travaillent », a déclaré M. Doyle.