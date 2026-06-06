Les dirigeants des compagnies aériennes font face au choc pétrolier et testent de nouveaux tarifs lors du sommet de Rio

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* La guerre en Iran fait grimper les prix du carburant et perturbe l'espace aérien

* Les compagnies aériennes testent jusqu'où elles peuvent augmenter leurs tarifs

* Les retards des avions accentuent la pression sur les marges

par Rajesh Kumar Singh et Allison Lampert

Les dirigeants des compagnies aériennes mondiales ouvrent samedi leur sommet annuel à Rio de Janeiro, confrontés à un test plus difficile pour la reprise post-pandémique du secteur, alors que la guerre en Iran fait grimper les coûts du carburant et perturbe l'espace aérien, tandis que les transporteurs tentent d'amortir le choc en augmentant leurs tarifs et en réduisant leurs capacités.

La réunion annuelle de l'Association internationale du transport aérien (IATA) (qui se tient du 6 au 8 juin) intervient alors que ce choc pétrolier se heurte à un autre problème que les compagnies aériennes ne peuvent résoudre rapidement: la pénurie de nouveaux avions.

Les retards de livraison de Boeing BA.N et d'Airbus

AIR.PA ont contraint de nombreux transporteurs à maintenir en service plus longtemps des avions plus anciens et moins économes en carburant, ce qui a fait grimper les factures de maintenance et de carburant au moment même où les prix du pétrole ont flambé. L'IATA, qui représente plus de 370 compagnies aériennes totalisant environ 85 % du trafic aérien mondial, avait prévu un bénéfice net record de 41 milliards de dollars cette année pour le secteur avant la guerre. Les dirigeants et les analystes du secteur s'attendent à ce que ces prévisions soient revues à la baisse lors de la réunion.

Une enquête de Deloitte menée auprès de 21 directeurs généraux de compagnies aériennes mondiales et publiée cette semaine a révélé que la volatilité des prix du carburant et l'inflation figurent en tête des risques pour le secteur, poussant les transporteurs à se concentrer davantage sur la maîtrise des coûts et la santé financière.

"Ensemble, ces facteurs ont transformé ce qui devait être une année record en une lutte pour la marge", indique l'enquête.

Les compagnies aériennes ont deux coûts principaux: le carburant et la main-d’œuvre. Les hausses soudaines du prix du carburant sont difficiles à absorber car de nombreux billets sont vendus des semaines, voire des mois, avant le voyage. Les trajets plus longs consomment également plus de carburant et réduisent l’efficacité des avions et des équipages.

Le défi consiste à déterminer dans quelle mesure la dernière hausse du prix du carburant peut être répercutée sur les voyageurs avant que l'augmentation des tarifs ne commence à affaiblir la demande.

POUVOIR DE FIXATION DES TARIFS

Jusqu'à présent, la demande de voyages s'est maintenue sur plusieurs grands marchés, en particulier chez les voyageurs haut de gamme et d'affaires, ce qui donne aux transporteurs davantage de marge pour augmenter leurs tarifs.

Aux États-Unis, les tarifs publiés pour les vols intérieurs au 25 mai reflétaient une demande robuste et une répercussion réussie de la hausse des coûts du carburant, les tarifs à une semaine de départ ayant augmenté de 35,8% en glissement annuel et ceux à quatre semaines de départ de 39,4%, selon Raymond James.

"La disposition à payer ces dernières années, en période de crise ou non, de la part des voyageurs haut de gamme a été très forte, et nous constatons que cette tendance se poursuit", a déclaré à Reuters Alexandre Lefevre, vice-président de la planification du réseau et des ventes mondiales d'Air Canada

AC.TO .

Il y a toutefois des limites. Des tarifs plus élevés peuvent aider les compagnies aériennes à récupérer une partie de leurs dépenses en carburant, mais elles risquent également d’éloigner les voyageurs aux budgets plus serrés. Ce risque est plus grand dans les régions où les devises sont faibles, où les dépenses de consommation sont sous pression ou où les compagnies aériennes ne disposent pas du pouvoir de fixation des prix des grands transporteurs en réseau.

Certaines compagnies aériennes continuent toutefois de miser sur la croissance. Singapore Airlines SIAL.SI est en pourparlers pour l'acquisition d'au moins 50 gros-porteurs, tandis que Qantas QAN.AX envisage de passer commande d'une vingtaine d'Airbus ou de Boeing gros-porteurs, a rapporté Reuters cette semaine.