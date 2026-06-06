Décès de Bernadette Chirac, épouse de Jacques Chirac, à l'âge de 93 ans

Bernadette Chirac, ancienne première dame de France, assiste à la cérémonie d'hommage national à Simone Veil, femme politique française décédée, à l'Hôtel des Invalides à Paris
Bernadette Chirac, épouse de l'ancien président de la République Jacques Chirac (1995-2007), est décédée à l'âge de 93 ans, ont annoncé samedi les médias français, citant sa famille.
Selon une déclaration de sa fille, Claude Chirac, à l'Agence France-Presse, l'ancienne première dame est décédée dans la soirée du vendredi 5 juin "paisiblement, entourée des siens".
Bernadette Chirac avait recu les insignes d'officier de la Légion d'honneur des mains du président Emmanuel Macron le 28 janvier dernier à l'Elysée.
Née Bernadette Chodron de Courcel en mai 1933, elle avait rencontré son futur époux Jacques Chirac à Sciences Po en 1950, et l'a soutenu durant toute sa carrière politique.
Conseillère départementale de Corrèze, Bernadette Chirac s'est engagée dans de nombreuses oeuvres caricatives, notamment l'opération pièces jaunes destinée à améliorer le sort des personnes hospitalisées.
Bernadette et Jacques Chirac, décédé le 26 septembre 2019, ont eu deux filles : Laurence, décédée en 2016, et Claude, née en 1962.
(Reportage Elizabeth Pineau)
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