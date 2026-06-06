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Décès de Bernadette Chirac, épouse de Jacques Chirac, à l'âge de 93 ans
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 11:23

Bernadette Chirac, ancienne première dame de France, assiste à la cérémonie d'hommage national à Simone Veil, femme politique française décédée, à l'Hôtel des Invalides à Paris

Bernadette Chirac, ancienne première dame de France, assiste à la cérémonie d'hommage national à Simone Veil, femme politique française décédée, à l'Hôtel des Invalides à Paris

Bernadette ‌Chirac, épouse de l'ancien président de ​la République Jacques Chirac (1995-2007), est décédée à l'âge de 93 ans, ont annoncé ​samedi les médias français, citant sa famille.

Selon une ​déclaration de sa ⁠fille, Claude Chirac, à l'Agence France-Presse, ‌l'ancienne première dame est décédée dans la soirée du vendredi 5 ​juin "paisiblement, ‌entourée des siens".

Bernadette Chirac avait recu ⁠les insignes d'officier de la Légion d'honneur des mains du président Emmanuel ⁠Macron le ‌28 janvier dernier à l'Elysée.

Née Bernadette ⁠Chodron de Courcel en mai ‌1933, elle avait rencontré son ⁠futur époux Jacques Chirac à Sciences ⁠Po en ‌1950, et l'a soutenu durant toute ​sa carrière politique.

Conseillère ‌départementale de Corrèze, Bernadette Chirac s'est engagée dans de ​nombreuses oeuvres caricatives, notamment l'opération pièces jaunes destinée à améliorer ⁠le sort des personnes hospitalisées.

Bernadette et Jacques Chirac, décédé le 26 septembre 2019, ont eu deux filles : Laurence, décédée en 2016, et Claude, née en 1962.

(Reportage ​Elizabeth Pineau)

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1 commentaire

  • 11:54

    Elle était au conseil d’administration de quel entreprise du luxe déjà ? Ça sent le décrochage brutale Lundi en tout cas avec cette perte d’expertise précieuse !

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