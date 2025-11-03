Les dirigeants de QatarEnergy et d'Exxon mettent en garde contre une sortie de l'Europe en raison de la législation sur le climat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le directeur général d'ExxonMobil prévient que la législation européenne pourrait entraîner une sortie de l'Europe

*

La législation européenne exige un plan climatique aligné sur l'accord de Paris, selon M. Woods

*

Le Qatar menace à nouveau d'interrompre l'approvisionnement en GNL de l'Europe à cause de la loi sur le développement durable

(Refonte du premier paragraphe, ajout des commentaires du directeur général de QatarEnergy aux paragraphes 3, 23 et 24.) par Maha El Dahan

Les dirigeants de deux des principaux fournisseurs de gaz européens, ExxonMobil et QatarEnergy, ont averti lundi qu'ils pourraient cesser de faire des affaires avec l'Union européenne si celle-ci n'assouplit pas de manière significative une loi sur le développement durable qui pourrait leur imposer des amendes de 5 % de leur chiffre d'affaires global.

Darren Woods, directeur général d'Exxon, a déclaré à Reuters en marge de la réunion de l'ADIPEC à Abou Dhabi que la directive de l'UE sur la diligence raisonnable en matière de développement durable aurait des "conséquences désastreuses" si elle était adoptée dans sa forme actuelle.

La directive exige que les entreprises qui font des affaires dans l'Union européenne prennent en compte les droits de l'homme et les risques environnementaux dans leurs chaînes d'approvisionnement, et vise à tenir les entreprises responsables des dommages même dans les opérations en dehors de l'Europe.

"Si nous ne pouvons pas être une entreprise prospère en Europe et, plus important encore, s'ils commencent à essayer d'appliquer leur législation nuisible partout dans le monde où nous faisons des affaires, il devient impossible d'y rester", a déclaré M. Woods.

Le ministre de l'énergie du Qatar, Saad al-Kaabi, qui est également le directeur général de QatarEnergy, a déclaré à Reuters lors de la même conférence que le géant gazier avait mis en place des plans d'urgence s'il décidait d'arrêter les expéditions européennes - une menace dont M. Kaabi a averti à plusieurs reprises qu'elle n'était pas un bluff.

nOUS NE POUVONS PAS ATTEINDRE LE NIVEAU ZÉRO

S'exprimant à l'ADIPEC lundi, Kaabi a réitéré sa menace de cesser d'approvisionner l'Europe en gaz naturel liquéfié, affirmant qu'il ne serait pas en mesure de poursuivre ses activités en Europe si l'UE ne modifiait pas ou n'annulait pas la loi.

"Nous ne pouvons pas atteindre le niveau zéro, et c'est l'une des exigences, parmi d'autres, a déclaré M. Kaabi.

"L'Europe doit comprendre qu'elle a besoin du gaz du Qatar. Elle a besoin du gaz des États-Unis", a-t-il ajouté. "Elle a besoin de gaz provenant de nombreux endroits dans le monde ... il est très important qu'elle se penche très sérieusement sur la question

Selon M. Woods, la législation exige que les grandes entreprises comme ExxonMobil mettent en œuvre des plans de transition climatique alignés sur l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels - une exigence qu'il a qualifiée de techniquement irréalisable.

"Ce qui est stupéfiant pour moi, c'est que la portée excessive exige non seulement que nous fassions cela pour les activités que nous menons en Europe, mais elle exigerait que je le fasse pour toutes mes activités dans le monde, qu'elles touchent l'Europe ou non", a-t-il déclaré.

DES ENTREPRISES PARMI LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L'EUROPE

ExxonMobil et QatarEnergy figurent parmi les principaux fournisseurs de GNL de l'Europe, le géant américain contribuant à environ 50 % des importations de l'UE en provenance des producteurs américains en 2024, tandis que le Qatar a fourni entre 12 et 14 % du GNL de l'Union depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

L'Europe est également un marché important pour les deux entreprises, Exxon ayant déclaré l'année dernière avoir investi 20 milliards d'euros (23,32 milliards de dollars) dans la région au cours des dix dernières années, tandis que QatarEnergy a conclu des contrats d'approvisionnement à long terme avec le britannique Shell SHEL.L , le français TotalEnergies TTEF.PA et l'italien ENI ENI.MI .

Les deux entreprises, dont les livraisons de gaz vers le continent se sont fortement accrues après l'interruption de l'approvisionnement en provenance de Russie, poussent maintenant l'Union européenne à abandonner une partie de sa stratégie verte.

Le mois dernier, les gouvernements du Qatar et des États-Unis ont exhorté les chefs d'État européens à reconsidérer la loi qui, selon eux, menace l'approvisionnement de l'Europe en énergie fiable et abordable.

Le Parlement européen a accepté de négocier d'autres modifications de la loi, et l'UE a pour objectif d'approuver les modifications finales d'ici la fin de l'année.

"Nous serions ravis de servir l'Europe. Nous nous sommes engagés envers l'Europe", a déclaré M. Kaabi. "Nous ne demandons rien de spécial, nous disons que nous voulons être compétitifs sur un marché équitable