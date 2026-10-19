Les dirigeants de la Bourse indonésienne rencontreront MSCI lundi, selon un responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dirigeants de la Bourse d'Indonésie rencontreront lundi le fournisseur mondial d'indices MSCI, a déclaré un directeur de la Bourse.

Cette rencontre fait suite à l'annonce faite la semaine dernière par MSCI, qui a indiqué qu'il pourrait rétrograder le marché boursier indonésien au statut “autonome”, estimant qu'il ne méritait plus le statut de marché émergent.