Les dirigeants de l'UE décident d'accélérer la mise en place du marché unique pour faire face à la concurrence des États-Unis et de la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La croissance de l'UE est inférieure à celle de ses principaux rivaux économiques

*

Le bloc est confronté à des droits de douane et à des restrictions sur des minéraux clés

*

La lenteur des décisions frustre aussi les dirigeants de l'UE

*

Les dirigeants doivent convenir d'un calendrier en mars et s'engager à prendre des décisions rapidement

*

Échéance de juin pour la création d'une union de l'épargne, ou poursuite des travaux en groupes plus restreints

(Article remanié tout au long: fin de la réunion, déclarations de von der Leyen, Macron, Costa) par Julia Payne et Philip Blenkinsop

Les dirigeants de l'Union européennese sont mis d'accord jeudi sur une vaste série d'engagements visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur sans frontières de l'Union, afin que les entreprises européennes puissent être compétitives et survivre à la rivalité économique agressive des États-Unis et de la Chine.

Réunis dans un château belge, les dirigeants, soulignant l'urgence d'agir, ont décidé d'accélérer la mise en place d'une union de l'épargne et de l'investissement, de revoir les règles relatives aux fusions afin de favoriser la création de champions européens, de faciliter la création et le fonctionnement des entreprises et de réduire les formalités administratives dans tous les domaines, ont indiqué de hauts fonctionnaires de l'UE.

"Une Europe, un marché... telle est notre ambition", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ajoutant que l'exécutif européen s'attaquerait également aux couches supplémentaires de législation que les États membres ajoutent lorsqu'ils mettent en œuvre les décisions de l'UE.

ACCÉLÉRER LES CHOSES

En outre, une préférence pour l'achat de produits européens sera autorisée dans les secteurs stratégiques, a déclaré Mme von der Leyen lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion.

La Commission européenne présentera en mars un plan sur la manière de procéder à l'approfondissement du marché unique de l'Union européenne, qui compte 450 millions de consommateurs, afin que les dirigeants s'accordent sur un calendrier concret.

UNIONS D'ÉPARGNE

Plus précisément, Mme von der Leyen a déclaré que l'organe exécutif de l'UE poursuivrait la mise en place d'une union des marchés de capitaux, longtemps retardée, qui permettrait d'investir de manière plus productive les quelque 10 000 milliards d'euros d'épargne qui dorment actuellement sur des comptes bancaires.

"Nous avons convenu de terminer la première phase de l'Union de l'épargne et de l'investissement, qui comprend l'intégration des marchés, la supervision et la titrisation, d'ici le mois de juin", a-t-elle déclaré.

S'il est impossible d'avancer rapidement avec les 27 pays de l'UE en même temps, l'UE poursuivra le projet au sein d'un groupe plus restreint d'au moins 9 États membres, a-t-elle déclaré.

Le chef du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré à propos de ces décisions visant à accélérer l'unification du marché unique européen: "Je pense que cela change vraiment la donne."

LE TEMPS D'AGIR

L'un après l'autre, les dirigeants européens ont souligné qu'il était urgent d'agir.

"Nous partageons le même sentiment d'urgence. Nous devons accélérer. Nous sommes ébranlés par la concurrence, parfois par la concurrence déloyale et les droits de douane", a déclaré le président français Emmanuel Macron.

S'ATTAQUER AUX COÛTS ÉLEVÉS DE L'ÉNERGIE

De nombreux dirigeants ont également souligné qu' il était vital quel'UE agisse sur les prix élevés de l'énergie, l'industrie européenne étant confrontée à des prix de l'électricité plus de deux fois supérieurs à ceux des États-Unis et de la Chine.

Bien qu'aucune décision n'ait été prise à ce sujet, la Commission présentera des propositions sur la manière de procéder lors du prochain sommet de l'UE en mars.

MARCHÉ DU CARBONE

Par ailleurs, Mme von der Leyen a défendu le système d'échange de quotas d'émission de l'UE ( ETS), affirmant qu'il présentait des "avantages évidents", après que certains chefs de gouvernement ont appelé à une révision du système.

"Le système d'échange de quotas d'émission présente des avantages évidents... Le système d'échange de quotas d'émission a également des éléments qui font que si le prix, pour quelque raison que ce soit, est trop élevé, ou si les circonstances économiques sont difficiles, il est possible de moduler le prix grâce à la 'réserve de stabilité du marché'", a-t-elle déclaré.