Les dirigeants de KKR ne voient rien d'alarmant dans la hausse des défaillances de crédit

(Des détails et des citations sont ajoutés tout au long du texte) par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

Les dirigeants de KKR

KKR.N se sont montrés optimistes quant aux rendements sur investissement et aux transactions vendredi et ont cherché à apaiser les inquiétudes concernant le ralentissement de la collecte de fonds de capital-investissement, le volume des transactions et les défauts de crédit, en disant qu'il n'y avait pas de raison de s'alarmer.

Le directeur financier de KKR, Rob Lewin, a qualifié de "constructif" l'environnement des monétisations, c'est-à-dire la vente ou le refinancement des actifs de son portefeuille, et a déclaré que la société américaine de capital-investissement s'attend à ce que cette tendance se poursuive jusqu'en 2026.

"Les choses semblent saines à la fois en termes de performance et de sorties", a déclaré M. Lewin aux analystes lors d'une conférence téléphonique vendredi.

Le modèle traditionnel du capital-investissement, qui consiste à acheter et à vendre des entreprises, a été entravé par la hausse des taux d'intérêt, qui a rendu plus difficile la vente d'entreprises achetées à un moment où les taux étaient plus bas, à des prix qui, dans certains cas, semblent élevés.

KKR a évité une partie de cette situation pendant la période de taux très bas, ayant tiré les leçons d'un surinvestissement avant la crise financière mondiale, a déclaré Scott Nuttall, codirecteur général de KKR.

"Nous avons dit à l'entreprise de ne pas confondre marché haussier et intelligence", a déclaré M. Nuttall, ajoutant qu'en conséquence, KKR est maintenant en position de "ne pas être trop exposée à 2021 et 2022".

Le sentiment du marché est actuellement "plus proche de la grande inquiétude" concernant la collecte de fonds de capital-investissement et le risque de crédit privé, a déclaré M. Nuttall, ajoutant que bien que les défaillances de crédit public et privé aient augmenté, il n'y avait "rien d'alarmant".

Les dirigeants de KKR ont déclaré lors de l'appel que la société n'était pas exposée au fournisseur de pièces automobiles First Brands ou au concessionnaire automobile Tricolor, dont les faillites ont ébranlé les marchés de la dette.

L'augmentation des flux de capitaux, en particulier vers ses propres activités de crédit, a permis à KKR de dépasser les attentes de Wall Street vendredi avec son bénéfice trimestriel , bien que la nouvelle d'une charge sur un fonds asiatique ait annulé les premiers gains de l'action.