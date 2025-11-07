 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 989,50
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les dirigeants de KKR ne voient rien d'alarmant dans la hausse des défaillances de crédit
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 19:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Des détails et des citations sont ajoutés tout au long du texte) par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

Les dirigeants de KKR

KKR.N se sont montrés optimistes quant aux rendements sur investissement et aux transactions vendredi et ont cherché à apaiser les inquiétudes concernant le ralentissement de la collecte de fonds de capital-investissement, le volume des transactions et les défauts de crédit, en disant qu'il n'y avait pas de raison de s'alarmer.

Le directeur financier de KKR, Rob Lewin, a qualifié de "constructif" l'environnement des monétisations, c'est-à-dire la vente ou le refinancement des actifs de son portefeuille, et a déclaré que la société américaine de capital-investissement s'attend à ce que cette tendance se poursuive jusqu'en 2026.

"Les choses semblent saines à la fois en termes de performance et de sorties", a déclaré M. Lewin aux analystes lors d'une conférence téléphonique vendredi.

Le modèle traditionnel du capital-investissement, qui consiste à acheter et à vendre des entreprises, a été entravé par la hausse des taux d'intérêt, qui a rendu plus difficile la vente d'entreprises achetées à un moment où les taux étaient plus bas, à des prix qui, dans certains cas, semblent élevés.

KKR a évité une partie de cette situation pendant la période de taux très bas, ayant tiré les leçons d'un surinvestissement avant la crise financière mondiale, a déclaré Scott Nuttall, codirecteur général de KKR.

"Nous avons dit à l'entreprise de ne pas confondre marché haussier et intelligence", a déclaré M. Nuttall, ajoutant qu'en conséquence, KKR est maintenant en position de "ne pas être trop exposée à 2021 et 2022".

Le sentiment du marché est actuellement "plus proche de la grande inquiétude" concernant la collecte de fonds de capital-investissement et le risque de crédit privé, a déclaré M. Nuttall, ajoutant que bien que les défaillances de crédit public et privé aient augmenté, il n'y avait "rien d'alarmant".

Les dirigeants de KKR ont déclaré lors de l'appel que la société n'était pas exposée au fournisseur de pièces automobiles First Brands ou au concessionnaire automobile Tricolor, dont les faillites ont ébranlé les marchés de la dette.

L'augmentation des flux de capitaux, en particulier vers ses propres activités de crédit, a permis à KKR de dépasser les attentes de Wall Street vendredi avec son bénéfice trimestriel , bien que la nouvelle d'une charge sur un fonds asiatique ait annulé les premiers gains de l'action.

Valeurs associées

KKR & CO
119,585 USD NYSE +0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank