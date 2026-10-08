Les dirigeants de Goldman Sachs devraient percevoir plus de 500 millions de dollars de primes exceptionnelles, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dirigeants de Goldman Sachs Group

GS.N devraient recevoir des primes spéciales en actions d'une valeur de plus de 500 millions de dollars, a rapporté mercredi Bloomberg News.

Ces primes spéciales ont été accordées en octobre 2021, et Goldman Sachs en a révélé les détails dans divers documents déposés entre fin 2021 et début 2022, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Une vingtaine de dirigeants devraient bénéficier de ces primes, dont la finalisation est prévue dans le courant du mois, a indiqué Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Ces primes reflètent une période de cinq ans au cours de laquelle Goldman a surpassé la plupart de ses concurrents, ajoute le rapport.

Le directeur général David Solomon devrait recevoir plus de 100 millions de dollars. Le président John Waldron, probable successeur de Solomon, ainsi que les responsables d’activité Ashok Varadhan, Dan Dees et Marc Nachmann figurent également parmi les bénéficiaires.

Ces primes liées à la performance sont couramment utilisées par les entreprises pour aligner la rémunération des dirigeants sur les résultats à long terme et fidéliser les talents de haut niveau.

Goldman devrait publier ses résultats du troisième trimestre la semaine prochaine.