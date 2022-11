Les dirigeants de Cegedim ont acheté des actions pour près de 900.000 euros

Jean-Claude Labrune, PDG de Cegedim. (© Cegedim)

Le PDG du spécialiste de l'informatique des professionnels de santé et ses deux DG délégués ont acquis 59.000 titres sur le marché après la baisse du cours.

Le PDG de Cegedim , Jean-Claude Labrune, a acheté 53.009 actions entre le 22 septembre et le 25 octobre derniers à des prix allant de 14,86 à 16,61 euros, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers.

Le DG délégué, Laurent Labrune, a fait de même pour 4.500 titres le 21 septembre à 15,84 euros et 1.000 de plus, le 22 septembre à 14,18 euros. L’autre DG délégué, Pierre Marucchi, a acquis 585 titres les 22 et 26 septembre à 13,90 et 15,36 euros.

Au 28 février 2022, la famille Labrune détenait via le holding FCB 53,9% du capital et 68,6% des droits de vote. À cette date, Bpifrance participations possédait 2,1% des actions et 2,6% des DDV. L'autodétention atteint 2,1%. Amiral Gestion détient une participation de 7,8%.

L’entreprise affiche une capitalisation boursière de 213 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 583 millions et un Ebitda à 110 millions attendus en 2023. Le «free cash flow yield» est estimé à 11,1% pour l’an prochain.

Des analystes peu enthousiastes

L’objectif moyen du consensus calculé par FactSet est à 19,98 euros. Sur les quatre analystes référencés un seul est positif et trois sont à "conserver".

Le plus optimiste est Gabriel Santier chez Gilbert Dupont qui vise un cours de 22 euros. Le plus réservé est Gaetan Calabro chez Portzamparc qui valorise l’action à 16,60