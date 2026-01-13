Les directeurs généraux de Wall Street soutiennent l'indépendance de la Fed alors que l'administration Trump enquête sur Powell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture de l'ensemble des commentaires de JPMorgan et BNY, ajout de détails et de contexte) par Manya Saini, Saeed Azhar et Ateev Bhandari

Les directeurs généraux des principales banques de Wall Street, JPMorgan Chase JPM.N et BNY BK.N , ont exprimé leur soutien à l'indépendance de la Réserve fédérale américaine mardi, quelques jours après que l'administration Trump a ouvert une enquête criminelle sur le président de la Fed, Jerome Powell.

L'enquête de l'administration sur Powell a suscité la condamnation d'anciens chefs de la Fed et la critique de membres clés du Parti républicain cette semaine.

«Tous ceux que nous connaissons croient en l'indépendance de la Fed», a déclaré Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, lors d'une conférence téléphonique. «Ce n'est probablement pas une bonne idée et, à mon avis, cela aura l'effet inverse: augmenter les attentes en matière d'inflation et probablement augmenter les taux d'intérêt au fil du temps.»

Dimon, l'une des figures les plus influentes de l'Amérique des affaires, a déclaré que l'indépendance de la Fed était "absolument critique" l'année dernière.

Le directeur général de BNY BK.N , Robin Vince, a également mis en garde contre les conséquences négatives d'une érosion de l'indépendance de la Fed mardi.

«Les banques centrales indépendantes ayant la capacité de définir de manière indépendante la politique monétaire dans l'intérêt à long terme de la nation sont une chose assez bien établie que nous avons vue partout dans le monde sur une très longue période», a déclaré M. Vince lors d'un appel téléphonique.

«Ne secouons pas les fondations du marché obligataire et ne faisons rien qui puisse entraîner une hausse des taux d'intérêt en raison d'un manque de confiance dans l'indépendance de la Fed», a ajouté M. Vince.

M. Powell a révélé dimanche en fin de journée que la Fed avait reçu des citations à comparaître du ministère américain de la justice, qu'il a qualifiées de "prétexte" pour obtenir une influence présidentielle sur les taux d'intérêt. L'enquête pénale de l'administration américaine porte officiellement sur la rénovation du siège de la Fed.

Les banquiers centraux craignent que l'influence politique sur la Fed ne sape la confiance dans l'engagement de la banque à atteindre son objectif d'inflation, ne risque d'entraîner une hausse de l'inflation et n'alimente la volatilité sur les marchés financiers mondiaux.

«La perte d'indépendance de la Fed tend à entraîner une accentuation des courbes de rendement et d'autres dommages au dynamisme économique actuel», a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, lors d'une conférence de presse. «La question plus large est celle des dommages causés aux perspectives économiques américaines et, franchement, à la stabilité économique mondiale.»

Depuis son entrée en fonction en 2025, M. Trump a exigé que la Fed réduise ses taux d'intérêt, accusant ses politiques de freiner l'économie et envisageant publiquement de limoger M. Powell, malgré les protections juridiques qui protègent ostensiblement le président de la Fed contre toute révocation.

Bien que le mandat de M. Powell prenne fin en mai, il a le droit de rester au conseil d'administration de la Fed jusqu'au 31 janvier 2028, ce qui prive le président d'une nomination supplémentaire à la Fed qui serait, sinon, la quatrième de M. Trump au sein du conseil de sept membres jusqu'à la fin de son mandat.