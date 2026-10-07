Les directeurs généraux de Microsoft et de Nvidia vont dévoiler un nouvel ordinateur portable doté d'une intelligence artificielle lors d'un événement à San Francisco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un ordinateur portable devrait intégrer les puces RTX Spark de Nvidia dévoilées en juin

* Selon les analystes, le prix reste la principale inconnue alors que la pénurie de mémoire fait grimper les coûts des ordinateurs de bureau et portables

* Ces dernières semaines, Nvidia a augmenté le prix de son ordinateur de bureau dédié à l'IA DGX Spark d'environ 75%, le portant à 6 950 dollars

par Stephen Nellis

Microsoft MSFT.O dévoilera mercredi un nouvel ordinateur portable équipé des puces de Nvidia NVDA.O , dans le but de faire de Windows une plateforme permettant à des agents d’IA d’effectuer des tâches telles que l’écriture de code sans avoir à accéder au cloud, ont indiqué des analystes.

Pour Microsoft, cette initiative représente un pari: certaines tâches actuellement effectuées dans ses coûteux centres de données de cloud computing Azure pourraient être transférées vers des machines Windows ultra-performantes, tant en entreprise qu’à domicile. Il s’agit d’un marché sur lequel l’entreprise de Redmond, dans l’État de Washington, conserve une position dominante — et où ce sont ses clients qui prennent en charge les frais de matériel. C’est une opportunité commerciale que son rival de longue date, Apple, tente également de saisir avec ses nouveaux ordinateurs Mac.

Pour Nvidia, percer sur le marché des PC Windows pourrait l’aider à s’attaquer à l’un des derniers grands marchés dominés par ses rivaux de longue date, Intel INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

L’événement organisé par Microsoft à San Francisco, que la société a présenté comme une mise à jour de son système d’exploitation Windows et de sa gamme de matériel Surface, marquera l’aboutissement de plusieurs années de collaboration entre le principal éditeur de systèmes d’exploitation pour PC et le fabricant de puces d’IA. Cette collaboration vise à permettre la réalisation de nombreuses tâches, telles que l’écriture de code informatique ou la gestion de projets professionnels complexes, directement sur les ordinateurs de bureau et portables équipés des puces RTX Spark de Nvidia annoncées en juin.

Satya Nadella, directeur général de Microsoft, et Jensen Huang, directeur général de Nvidia, monteront sur scène pour présenter le Surface Laptop Ultra, nom donné à ce nouvel appareil.

L’un des principaux défis pour Microsoft et Nvidia sera de démontrer que les agents, ces systèmes d’IA fonctionnant en continu et capables de résoudre seuls des problèmes complexes, peuvent être hébergés en toute sécurité sur des ordinateurs personnels. Nvidia tente déjà d’empêcher que ne se reproduise le piratage subi par la plateforme d’IA Hugging Face, tandis qu’Apple cherche à renforcer le processus permettant d’accorder aux agents d’IA un accès complet au disque dur d’un ordinateur Mac.

Mais selon les analystes, la principale interrogation portera sur le prix de ces nouvelles offres, alors qu’une pénurie de puces mémoire a entraîné une hausse des prix des ordinateurs de bureau et portables.

Lorsque Microsoft a initialement présenté, il y a deux ans, l’idée d’exécuter des tâches d’IA sur des PC afin de réduire les coûts, les ordinateurs portables coûtaient pour la plupart moins de 2 000 dollars; mais ces dernières semaines, Nvidia a augmenté le prix d’un ordinateur de bureau dédié à l’IA, baptisé DGX Spark, d’environ 75% pour le porter à 6 950 dollars, en raison de la flambée des coûts de ses 128 gigaoctets de mémoire.

Anshel Sag, analyste chez Moor Insights & Strategy, a déclaré à Reuters que les prix de la mémoire affectaient à la fois les efforts d’Apple et ceux de Microsoft.

Il y a deux ans, "le logiciel n’était pas prêt, mais le matériel l’était. Aujourd’hui, le logiciel est prêt, mais le matériel est trop cher pour pouvoir réellement l’exécuter en local", a expliqué M. Sag. "On en arrive donc à une situation où seules les personnes disposant d’un budget suffisant peuvent réellement se permettre d’utiliser l’IA en local."