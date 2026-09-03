Les devises d'Amérique latine devraient tenir bon même en l'absence de fondamentaux économiques plus solides, selon JPMorgan Private Bank

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par Mehnaz Yasmin

Les devises latino-américaines à haut rendement continueront d'être soutenues par les opérations de carry trade, même si leurs récentes hausses ne reflètent pas nécessairement une amélioration des fondamentaux économiques, selon Nur Cristiani, responsable de la stratégie d'investissement pour l'Amérique latine chez JPMorgan Private Bank.

Le peso colombien COP= , le real brésilien BRL= et le peso mexicain MXN= comptent parmi les devises à haut rendement les plus importantes au monde, tandis que les mesures prises le mois dernier pour soutenir le marché des bons du Trésor américain ont entraîné une baisse du dollar, rendant les opérations de carry trade très rentables.

“Une stratégie de carry trade sur le peso colombien depuis le début de l’année, consistant à emprunter des dollars et à investir au taux au jour le jour colombien, aurait généré environ 27 %, selon nos calculs. C’est plus du double du rendement du S&P 500 .SPX sur la même période,” a déclaré Mme Cristiani mercredi lors du Reuters Global Markets Forum .

LE CHILI EST SON PREMIER CHOIX, LE BRÉSIL SON CHOIX LE PLUS INATTENDU

Au-delà du “carry”, la proximité de l’Amérique latine avec les États-Unis et l’abondance de ses ressources naturelles lui permettent de tirer parti de la rivalité entre Washington et Pékin.

Mme Cristiani a notamment mis en avant le Chili, qui offre selon elle la meilleure combinaison entre croissance des bénéfices, valorisations et stabilité macroéconomique, en invoquant une économie relativement stable, l’achèvement de son cycle d’assouplissement monétaire et des termes de l’échange favorables grâce à la hausse des cours du cuivre.

“Nous pourrions commencer à observer une orientation plus restrictive de la part de la banque centrale, mais cela se produirait plutôt au cours du second semestre et, selon nous, ne viendrait pas compromettre la tendance,” a déclaré Mme Cristiani.

La situation budgétaire du Brésil constitue une préoccupation majeure, notamment avec un taux au jour le jour proche de 14 %, ce qui rend le service de la dette coûteux pour les finances publiques, a expliqué Mme Cristiani.

Malgré ces incertitudes, le Brésil constituait son choix latino-américain le plus “hors consensus”, compte tenu des valorisations actuelles.

Le “carry” pourrait rester bien soutenu tout au long du premier semestre 2027, quelle que soit l'issue de l'élection présidentielle d'octobre . Toutefois, un engagement plus ferme à combler le déficit budgétaire pourrait donner à la banque centrale davantage de marge de manœuvre pour baisser ses taux plus rapidement que prévu, ce qui réduirait l'écart de taux d'intérêt et mettrait fin plus tôt à cette stratégie, a déclaré Mme Cristiani.

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