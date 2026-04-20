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Les développeurs de médicaments psychédéliques augmentent après que Trump a signalé son soutien réglementaire
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions des développeurs de médicaments psychédéliques augmentent avant la mise sur le marché après que le président américain Donald Trump a signé un décret samedi, ordonnant aux régulateurs de la santé d'accélérer l'examen des médicaments psychédéliques tels que l'ibogaïne et de réserver 50 millions de dollars pour la recherche

** Les actions d'Atai ATAI.O bondissent de 21%, Definium Therapeutics DFTX.O augmente de 18%, Compass Pathways CMPS.O grimpe de 24%, GH Research GHRS.O gagne 19%, Enveric ENVB.O ajoute 7% avant la cloche

** Les actions cotées en bourse de Cybin HELP.O augmentent de 15%

** La maison de courtage Jefferies déclare que l'ordonnance est un "sceau officiel de validation de la classe", montrant que le soutien du gouvernement est "réel/actionnable (et non rhétorique)"

** L'ibogaïne est un composé psychoactif naturel dérivé d'un arbuste africain qui est étudié comme traitement potentiel de la toxicomanie et des troubles mentaux

** Les médicaments psychédéliques bénéficiant de la désignation "Breakthrough Therapy" pourraient recevoir des bons d'examen prioritaires nationaux du commissaire, ce qui réduirait le délai d'examen de la FDA de 6 à 10 mois à 1 ou 2 mois, a noté Jefferies

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/04/2026 à 11:16:32.

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