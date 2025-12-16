Les développeurs d'applications demandent à l'UE d'agir contre les pratiques tarifaires d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leo Marchandon

Une coalition de 20 développeurs d'applications et groupes de consommateurs a demandé mardi aux régulateurs européens d'appliquer les lois de l'UE contre Apple

AAPL.O , affirmant que la structure tarifaire de la société désavantage injustement les développeurs européens par rapport à leurs rivaux américains après une récente décision de justice aux États-Unis.

La loi sur les marchés numériques de l'Union européenne (DMA), mise en œuvre en 2023, impose aux grandes plateformes technologiques qualifiées de "gardiens", telles qu'Apple, de faciliter gratuitement les transactions in-app en dehors de leur écosystème. L'appel de la coalition reflète les préoccupations concernant une disparité à la suite d'une décision de justice américaine qui limite la capacité d'Apple à imposer des frais sur les transactions externes. Au début de l'année, la Commission européenne a infligé à Apple une amende de 500 millions d'euros (588 millions de dollars) pour avoir enfreint le DMA en empêchant les développeurs de guider les utilisateurs vers d'autres méthodes de paiement. En réponse à la décision de l'UE, Apple a révisé ses conditions pour imposer des frais allant de 13 % pour les petites entreprises à 20 % pour les achats sur l'App Store, ainsi que des pénalités de 5 % à 15 % sur les transactions externes.

La Coalition for Apps Fairness (CAF), qui représente des entreprises telles que Deezer DEEZR.PA et Proton, affirme que ces frais révisés violent toujours les dispositions de la DMA et que les développeurs américains bénéficient de conditions plus favorables après la décision de justice.

"Cette situation est intenable et préjudiciable à l'économie des applications", a déclaré la CAF dans un communiqué, accusant Apple de saper la transparence et d'étouffer l'innovation.

Gene Burrus, conseiller politique mondial de la CAF, a déclaré que les développeurs de l'UE devaient soit supporter le coût de ces frais, soit le répercuter sur les clients. "C'est mauvais pour les entreprises européennes et pour les consommateurs européens", a-t-il déclaré.

Selon la CAF, les développeurs européens restent désavantagés six mois après que la Commission a déclaré les politiques d'Apple illégales en vertu du DMA.

Bien qu'Apple ait annoncé d'autres changements de politique qui prendront effet en janvier, elle n'a pas encore précisé ce que ces révisions impliqueront, ce qui alimente le mécontentement des développeurs face à ce manque de clarté. "Nous voulons que la Commission européenne dise à Apple que la loi est la loi et que gratuité signifie gratuité", a déclaré Gene Burrus, ajoutant que les autorités européennes devraient envisager de porter la question devant la Cour de justice de l'Union européenne si nécessaire.

(1 $ = 0,8499 euro)