Les deux grandes mosquées saoudiennes resteront fermées pendant le ramadan

LE CAIRE, 20 avril (Reuters) - L'Arabie saoudite a prolongé lundi la fermeture de ses deux principales mosquées pendant l'ensemble du mois du ramadan, a annoncé la présidence des deux établissements considérés comme les plus saints de l'Islam sur Twitter. Les prières se dérouleront dans les deux mosquées mais les fidèles ne seront pas autorités à y participer afin d'éviter de propager le nouveau coronavirus, a précisé la présidence. (Nayera Abdallah et Samar Hassan, version française Nicolas Delame)

