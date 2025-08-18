Les détenteurs d'obligations vénézuéliennes sécurisent un pacte de paiement avec la filiale d'Elliott, selon un représentant

Les détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut de paiement ont conclu un accord préliminaire avec Amber Energy, une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management, dans le cadre d'une offre améliorée pour la société mère Citgo Petroleum soumise au début du mois, a déclaré un représentant des détenteurs d'obligations à un tribunal américain lundi.