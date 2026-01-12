 Aller au contenu principal
Les détaillants de vêtements en baisse après les prévisions décevantes d'Abercrombie et d'American Eagle
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions d'Abercrombie & Fitch ANF.N ont baissé d'environ 16%, celles d'American Eagle Outfitters AEO.N ont baissé de 9% avant le marché

** ANF, AEO rapportent des ventes des fêtes, signalant un trimestre des fêtes plus faible, les acheteurs soucieux de leur budget ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires, ce qui a pesé sur les ventes

** Abercrombie & Fitch tempère ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices

** Abercrombie & Fitch tempère ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires net et des bénéfices

** American Eagle Outfitters maintient ses ventes comparables au 4ème trimestre dans une fourchette de 8% à 9%

** Les actions d'autres détaillants de vêtements ont baissé, Under Armour UAA.N a baissé d'environ 3%, Gap GAP.N a baissé d'environ 2%, VF Corp VFC.N a baissé d'environ 1% avant le marché

** ANF en baisse de ~16%, AEO en hausse de ~58% en 2025

