Les détaillants britanniques réclament l'instauration immédiate d'une taxe sur les importations de faible valeur pour contrer l'avantage concurrentiel de Shein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par James Davey

Des détaillants britanniques, dont Next NXT.L et Marks & Spencer MKS.L , ont demandé qu’un droit de douane de 2,60 £ (3,50 $) soit imposé de toute urgence sur les colis de faible valeur en provenance de l’étranger afin de combler une lacune fiscale dont bénéficient des acteurs en ligne tels que la société chinoise Shein.

Les détaillants britanniques sont mis sous pression par des plateformes à très bas prix en pleine expansion telles que Shein, Temu, AliExpress et, plus récemment, Amazon Haul, qui expédient des colis directement depuis des usines en Chine jusqu’au domicile des acheteurs, bénéficiant d’une exonération douanière sur les colis d’une valeur inférieure à 135 £.

En novembre dernier, le gouvernement britannique a annoncé qu’il commencerait à prélever des droits de douane sur les colis de commerce électronique de faible valeur à partir de mars 2029 « au plus tard » et a lancé une consultation.

Mais cela place la Grande-Bretagne bien en retard par rapport à l'Union européenne, qui prévoit une taxe de 3 € à partir de juillet, et aux États-Unis, le plus grand marché pour Shein et Temu, qui ont mis fin en août à leur exonération douanière, dite "de minimis", sur les colis d'une valeur inférieure à 800 $ .

LE GOUVERNEMENT DOIT AGIR PLUS RAPIDEMENT, SELON LES DÉTAILLANTS BRITANNIQUES

Dans une lettre adressée au Premier ministre Keir Starmer et à la ministre des Finances Rachel Reeves, 16 détaillants britanniques – parmi lesquels Primark ABF.L , Argos SBRY.L , ASOS ASOS.L , Kingfisher KGF.L et Currys CURY.L – ont déclaré que le gouvernement devait accélérer le processus.

“Il est urgent d’agir dès maintenant”, indique la lettre, soulignant que le commerce des importations de faible valeur a augmenté de plus de 50 % entre 2023-2024 et 2024-2025.

“Nous vous exhortons à accélérer la mise en œuvre de la réforme douanière, afin que des progrès significatifs soient réalisés d’ici le pic des échanges commerciaux de 2026.”

La lettre précise que si cela n'est pas possible, le gouvernement doit suivre l'exemple de l'UE en mettant en place une mesure provisoire sous la forme d'un montant forfaitaire par colis.

“Cela ... permettrait de rétablir une concurrence loyale entre les détaillants britanniques et les vendeurs étrangers, au bénéfice ultime des consommateurs britanniques”, ajoute-t-elle.

(1 $ = 0,7437 livre)