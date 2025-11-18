Les détaillants brésiliens Magazine Luiza et Americanas annoncent un partenariat dans le domaine du commerce électronique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 2, plus de détails aux paragraphes 4 et 6, contexte sur le segment du commerce électronique brésilien au paragraphe 5)

Les détaillants brésiliens Magazine Luiza MGLU3.SA et Americanas AMER3.SA ont annoncé mardi un partenariat dans le domaine du commerce électronique et commenceront chacun à vendre leurs produits sur la plate-forme de vente au détail de l'autre.

Les actions de Magazine Luiza ont augmenté de 3 % dans l'après-midi, tandis qu'Americanas a progressé de plus de 5 %. L'indice de référence des actions brésiliennes, Bovespa .BVSP , dont Americanas ne fait pas partie, est resté stable.

Americanas commencera à vendre ses produits sur la plateforme de commerce électronique de Magazine Luiza à partir de mardi, tandis que Magazine Luiza fera de même sur la plateforme d'Americanas dans les prochaines semaines, ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué commun.

Cet accord est le dernier en date des détaillants qui unissent leurs forces dans le segment du commerce électronique au Brésil, qui a connu un environnement de plus en plus concurrentiel cette année, car les acteurs, y compris Sea's

SE.N Shopee, Amazon AMZN.O et MercadoLibre MELI.O , ont élargi les politiques de livraison gratuite et offert des promotions cohérentes.

MercadoLibre a annoncé un partenariat le mois dernier pour vendre les produits du distributeur brésilien Casas Bahia BHIA3.SA sur sa plateforme. Magazine Luiza elle-même a un partenariat de commerce électronique avec la société chinoise AliExpress au Brésil depuis 2024.

Magazine Luiza et Americanas ont déclaré avoir un portefeuille complémentaire, compte tenu de la force de Magazine Luiza dans l'électronique, les appareils ménagers et les téléphones portables, et des activités d'Americanas dans les snacks, les produits de nettoyage et l'hygiène personnelle.