Les détaillants américains sont partagés sur les perspectives des fêtes de fin d'année dans un contexte de prudence des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juveria Tabassum et Savyata Mishra

Les prévisions de ventes et de bénéfices mitigées des principaux détaillants américains tels que Target

TGT.N et Home Depot HD.N ont incité les investisseurs à se demander si la période cruciale des fêtes de fin d'année de cette année produira la manne généralement associée à une vague d'achats de fin d'année.

La hausse des coûts provoquée par les droits de douane à l'importation de Donald Trump et la faiblesse des dépenses de consommation ont suscité de nouvelles inquiétudes quant à la capacité de résistance des acheteurs américains.

"Nous planifions avec prudence la seconde moitié de l'année, compte tenu de l'incertitude et de la volatilité persistantes", a déclaré mercredi Rick Gomez, directeur commercial de Target.

Les entreprises du secteur de la consommation et de la vente au détail ont également été parmi les plus touchées par les droits de douane. La nature imprévisible des politiques commerciales de Donald Trump a contribué à la baisse du moral des consommateurs américains, qui s'attendent à une croissance économique timide et à une hausse de l'inflation dans les mois à venir.

L'inflation globale aux États-Unis a eu tendance à augmenter et les économistes craignent que les consommateurs ne subissent une hausse des prix après un récent pic de l'inflation au niveau du commerce de gros .

Au cours des dernières semaines, Adidas ADSGn.DE a déclaré qu'elle pourrait lancer de nouveaux produits à des prix plus élevés aux États-Unis, Levi Strauss LEVI.N a déclaré qu'elle réduirait ses promotions, tandis qu'Under Armour

UAA.N envisage d'augmenter ses prix pour les consommateurs qui ont le pouvoir de fixer les prix pour s'attaquer aux tarifs.

"Nous en apprenons beaucoup sur la santé des consommateurs. Ils sont toujours intéressés par les dépenses, mais pas par les folies. Certaines des déclarations faites il y a plusieurs mois par les entreprises sur le fait qu'elles n'augmenteraient pas leurs prix en raison des droits de douane... (se révèlent être plus des paroles en l'air que la réalité", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

Alors que le marché boursier dans son ensemble s'est bien comporté en 2025 - le S&P 500 a progressé de plus de 8 % - les valeurs de consommation discrétionnaire XLY sont restées à la traîne et n'ont gagné qu'environ 1 %.

D'autre part, TJX, société mère de T.J. Maxx et Marshalls, a fait état d'un "bon début " pour le second semestre de l'année. Home Depot HD.N a publié des résultats trimestriels décevants , citant l'hésitation des consommateurs sur les achats importants, mais a maintenu ses prévisions.

"Le rapport qualité-prix est une priorité pour les consommateurs en ce moment. Ils cherchent à étirer leur budget, à faire face à l'inflation et à l'incertitude entourant les tarifs douaniers", a déclaré Michael Fiddelke, la nouvelle directrice générale de Target.

Target a réaffirmé qu'elle n'augmenterait ses prix qu'en "dernier recours", tandis que Lowe's a déclaré qu'elle resterait "compétitive sur le plan des prix".

Les actions de Target ont chuté de près de 8 % mercredi après que la société a nommé Fiddelke comme nouvelle directrice générale et a maintenu ses prévisions intactes.

Lowe's LOW.N a réussi à dépasser les estimations de bénéfices , mais a reconnu que la demande de rénovation restait faible en raison des coûts d'emprunt élevés. La société continuera à faire face à des défis au cours de la seconde moitié de l'année en raison des taux hypothécaires élevés et de la prudence des consommateurs, ont déclaré les dirigeants lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Le Reuters global tariff tracker montre que sur les plus de 300 entreprises qui ont réagi d'une manière ou d'une autre aux droits de douane depuis le 1er février, environ 38 entreprises de consommation ont retiré ou réduit leurs prévisions, tandis qu'environ 42 ont mentionné des hausses de prix.