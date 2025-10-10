Les détaillants américains reculent alors que Trump laisse entrevoir des droits de douane plus élevés sur les importations en provenance de Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 octobre -

** Les actions des détaillants américains chutent après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis calculaient une augmentation massive des droits de douane sur les importations chinoises, alimentant les inquiétudes quant à l'impact probable sur les approvisionnements

** Les détaillants de vêtements Gap GAP.N , Nike NKE.N , Ralph Lauren RL.N , Lululemon LULU.O ont baissé de ~2%

** Abercrombie & Fitch < ANF.N> , American Eagle Outfitters < AEO.N> en baisse de ~3%

** Les actions du distributeur d'électronique Best Buy < BBY.N> en baisse de ~4%

** Les fabricants de jouets Mattel < MAT.O> et Hasbro < HAS.O> chutent de près de 4%

** Levi Strauss LEVI.N en baisse de 12% après avoir signalé des coûts élevés liés aux droits de douane américains

** L'indice S&P 500 Consumer Discretionary Distribution & Retail Index.SPXRT est en baisse de 2,5 % vendredi