Les détaillants américains reculent alors que Trump laisse entrevoir des droits de douane plus élevés sur les importations en provenance de Chine
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 17:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 octobre -

** Les actions des détaillants américains chutent après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis calculaient une augmentation massive des droits de douane sur les importations chinoises, alimentant les inquiétudes quant à l'impact probable sur les approvisionnements

** Les détaillants de vêtements Gap GAP.N , Nike NKE.N , Ralph Lauren RL.N , Lululemon LULU.O ont baissé de ~2%

** Abercrombie & Fitch < ANF.N> , American Eagle Outfitters < AEO.N> en baisse de ~3%

** Les actions du distributeur d'électronique Best Buy < BBY.N> en baisse de ~4%

** Les fabricants de jouets Mattel < MAT.O> et Hasbro < HAS.O> chutent de près de 4%

** Levi Strauss LEVI.N en baisse de 12% après avoir signalé des coûts élevés liés aux droits de douane américains

** L'indice S&P 500 Consumer Discretionary Distribution & Retail Index.SPXRT est en baisse de 2,5 % vendredi

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
73,906 USD NYSE -3,91%
BEST BUY
71,730 USD NYSE -4,65%
HASBRO INC
71,6450 USD NASDAQ -4,01%
LEVI STRAUSS RG-A
21,680 USD NYSE -11,62%
LULULEMON ATHL
169,3600 USD NASDAQ -2,37%
MATTEL
17,2800 USD NASDAQ -4,53%
NIKE -B-
66,450 USD NYSE -2,37%
RALPH LAUREN RG-A
311,800 USD NYSE -3,49%
