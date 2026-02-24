Les dépenses prévues par Diamondback pour l'exploration pétrolière sont approuvées par les analystes

24 février - ** Diamondback Energy FANG.O est tombé en dessous des attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre lundi, le producteur de schiste américain ayant été confronté à la baisse des prix du pétrole

** FANG s'attend maintenant à ce que la production nette de l'année en cours se situe entre 926 000 bep/jour et 962 000 bep/jour. Il prévoit des dépenses d'investissement entre 3,6 et 3,9 milliards de dollars

** Les dépenses d'investissement comprennent 100 à 150 millions de dollars pour l'exploration dans le Barnett et le Woodford

** En 2025, FANG a baissé de 8,2 %

L'AUGMENTATION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ANNUELLES COMPENSE LES RÉSULTATS DÉCEVANTS

** TD Cowen ("Buy"; PT: 190 $) déclare que FANG s'éloigne de l'expansion inorganique des stocks au profit d'une croissance organique des ressources, ce qui entraîne une augmentation des dépenses en capital

** RBC Capital Markets ("Outperform"; PT: 173 $) considère les résultats et les perspectives du 4ème trimestre comme "mitigés", surtout si l'on considère la propension de l'entreprise à "dépasser les attentes"

** Cependant, RBC ajoute que les perspectives décevantes de la société pour 2026 pourraient exercer une pression sur les actions

** Siebert Williams ("Buy"; PT: 190 $) considère FANG comme un "best-in-class Permian Basin player" avec une allocation de capital disciplinée et un rendement durable du flux de trésorerie disponible qui devrait rester compétitif à travers les cycles des matières premières