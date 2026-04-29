Les dépenses liées à l'IA ont stimulé les commandes de biens d'équipement de base aux États-Unis en mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt au paragraphe 6, mise à jour sur les marchés au paragraphe 13)

* Les commandes de biens d'équipement de base ont augmenté de 3,3 % en mars

* Les expéditions de biens d'équipement de base augmentent de 1,2 %

* Le déficit commercial des biens s'est creusé de 5,3 % pour atteindre 87,9 milliards de dollars

* Les mises en chantier de maisons individuelles bondissent de 9,7 %, mais les permis de construire reculent de 3,8 %

par Lucia Mutikani

Les nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis ont enregistré leur plus forte hausse en près de six ans en mars, tandis que leurs livraisons ont progressé de manière soutenue, ce qui suggère que les dépenses des entreprises en équipements ont contribué à stimuler la croissance économique au premier trimestre.

Si d'autres données publiées mercredi par le département du Commerce ont montré un creusement marqué du déficit commercial des biens le mois dernier dans un contexte de forte croissance des importations, l'impact négatif attendu de ce déficit sur le produit intérieur brut a probablement été atténué par une forte augmentation des stocks des entreprises.

Le département du Commerce doit publier jeudi son estimation préliminaire du PIB du premier trimestre.

Les dépenses des entreprises en équipements sont alimentées par un boom des investissements dans l'intelligence artificielle et par la construction des centres de données qui la sous-tendent, ce qui contribue à soutenir l'industrie manufacturière malgré les droits de douane sur les importations.

Selon les économistes, la ruée vers les commandes en prévision d’une hausse des prix et de pénuries dues à la guerre américano-israélienne avec l’Iran explique probablement la hausse plus importante que prévu des commandes de biens d’équipement dits “de base”.

Les signes d’une forte dépense des entreprises, même si celle-ci était en partie due à l’inflation, ont conforté les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait

ses taux d’intérêt inchangés cette année. La banque centrale américaine a laissé mercredi son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, invoquant des inquiétudes croissantes concernant l’inflation.

“La vigueur impressionnante affichée au cours d’un mois où les entreprises auraient eu de bonnes raisons d’être prudentes témoigne de la forte dynamique des investissements des entreprises, qui avait été contenue l’année dernière en raison des incertitudes liées à la politique économique”, a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander U.S. Capital Markets.

Les commandes de biens d'équipement hors défense, à l'exclusion des avions, un indicateur étroitement surveillé des dépenses des entreprises, ont bondi de 3,3 % le mois dernier, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Il s'agit de la plus forte hausse depuis juin 2020, après une augmentation révisée à la hausse de 1,6 % en février.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5 % de ces commandes dites “de biens d'équipement de base”, après une progression de 0,7 % enregistrée en février. La hausse générale des commandes a été tirée par les ordinateurs et les produits électroniques, qui ont bondi de 3,7 %, reflétant une forte demande en équipements de communication.

Les commandes de machines, d'équipements électriques, d'appareils électroménagers et de composants ont également enregistré de solides hausses. Les livraisons de biens d'équipement de base ont progressé de 1,2 % après une hausse de 1,3 % en février. Elles font partie des composantes prises en compte dans le calcul de la composante “dépenses des entreprises en équipements” du rapport sur le PIB.

Les économistes s'attendaient à ce que les investissements des entreprises en équipements contribuent à compenser le ralentissement supplémentaire prévu des dépenses de consommation au cours du dernier trimestre.

Les commandes de biens durables, destinés à durer trois ans ou plus, allant des grille-pain aux avions, ont rebondi de 0,8 % en mars après avoir baissé de 1,2 % en février. Elles ont été soutenues par une hausse de 0,8 % des commandes d'équipements de transport.

Les actions à Wall Street ont prolongé leurs pertes après la décision de la Fed sur les taux. Le dollar s'est apprécié par rapport à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

LE DÉFICIT COMMERCIAL DES BIENS S'AGRAVE

Dans un rapport distinct, le Bureau du recensement a indiqué que le déficit commercial des biens s'était creusé de 5,3 % pour atteindre 87,9 milliards de dollars en mars.

Les importations de biens ont augmenté de 9,6 milliards de dollars pour atteindre 299,3 milliards de dollars, reflétant une hausse de 11 % des véhicules automobiles. Les importations de denrées alimentaires, de biens de consommation, de biens d'équipement et de fournitures industrielles ont également enregistré de solides hausses.

Une partie de ces importations a fini par constituer des stocks dans les entrepôts. Les stocks des grossistes ont augmenté de 1,4 %, tandis que ceux des détaillants ont progressé de 0,7 %. Les exportations de biens ont augmenté de 5,2 milliards de dollars pour atteindre 211,5 milliards de dollars en mars, grâce à la hausse des expéditions de denrées alimentaires, de véhicules automobiles, de biens d'équipement et de fournitures industrielles, dont le pétrole. Les exportations de biens de consommation ont toutefois chuté de 7,5 %. Les économistes s'attendaient à ce que le conflit au Moyen-Orient stimule les exportations de biens dans les mois à venir, étant donné que les États-Unis sont un exportateur net de pétrole. La vigueur des expéditions de biens d'équipement de base et la hausse des stocks laissaient présager un dépassement potentiel des estimations de croissance du PIB des économistes pour le trimestre de janvier à mars. La croissance du PIB devrait s'être accélérée à un taux annualisé de 2,3 %, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes, après une hausse de 0,5 % au quatrième trimestre. Les nouvelles concernant le marché immobilier ont été mitigées. Un troisième rapport du Bureau du recensement a montré que la construction de maisons individuelles a atteint en mars son plus haut niveau depuis 13 mois, mais cette amélioration résulte probablement du rattrapage effectué par les constructeurs après les perturbations liées aux conditions météorologiques en début d'année. Les permis de construire ont fortement chuté et le niveau élevé des taux hypothécaires reste un frein pour les acheteurs. Les mises en chantier de maisons individuelles , qui représentent l'essentiel de la construction résidentielle, ont bondi de 9,7 % pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 1,032 million d'unités, leur plus haut niveau depuis février 2025. Elles ont augmenté de 8,9 % en glissement annuel en mars. Les permis de construire pour les maisons individuelles ont chuté de 3,8 % le mois dernier, à 895 000 unités, et ont reculé de 7,9 % en glissement annuel. La construction résidentielle subissait déjà la pression des droits de douane sur les produits importés, notamment le bois d'œuvre et les meubles de salle de bains, avant que la guerre ne mette brusquement un terme à la tendance à la baisse des taux hypothécaires .

Les économistes estiment que l'investissement résidentiel, qui inclut la construction de logements, s'est contracté pour un cinquième trimestre consécutif entre janvier et mars. “Nous nous attendons à ce que les mises en chantier reculent à nouveau en avril et mai, car l'incertitude et la hausse des coûts engendrées par la guerre au Moyen-Orient incitent tant les constructeurs que les acheteurs potentiels à marquer une pause à court terme”, a déclaré Ben Ayers, économiste senior chez Nationwide.