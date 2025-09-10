 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les dépenses de construction de centres de données aux États-Unis atteignent un niveau record en raison de l'augmentation de la demande en matière d'intelligence artificielle, selon l'institut Bank of America
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 17:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dépenses de construction de centres de données aux États-Unis ont atteint un niveau record de 40 milliards de dollars à un taux annuel corrigé des variations saisonnières en juin, alors que les géants de la technologie continuent de déverser des milliards dans l'infrastructure de l'IA, selon un rapport de l'institut Bank of America.

PAR LES CHIFFRES

Le chiffre de juin représente une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente, après une poussée de 50 % en 2024, indique le rapport, citant les données du Bureau du recensement des États-Unis.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'essor de l'IA générative et de l'apprentissage automatique alimente la demande en puissance de calcul, ce qui incite les poids lourds de la technologie, notamment Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon.com AMZN.O , à investir des milliards dans la mise en place de l'infrastructure.

Ces hyperscalers ont dépensé des milliards pour dimensionner leurs opérations afin de prendre en charge les charges de travail de l'IA, créant une manne pour les sociétés de semi-conducteurs comme Nvidia NVDA.O , qui fournit des puces utilisées dans les centres de données et tire l'essentiel de son chiffre d'affaires de ces ventes.

CITATIONS CLÉS

"Les hyperscalers représentent une part importante de l'augmentation de la demande en énergie, mais ils n'expliquent pas tout", ont déclaré les économistes de Bank of America Institute dirigés par Liz Everett Krisberg dans le rapport.

"En fait, la majeure partie de l'augmentation prévue de la demande d'électricité aux États-Unis jusqu'en 2030 provient d'éléments tels que les véhicules électriques (EVs), le chauffage, la relocalisation industrielle et l'électrification des bâtiments."

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

ALPHABET-A
240,7600 USD NASDAQ +0,47%
AMAZON.COM
231,6400 USD NASDAQ -2,77%
MICROSOFT
499,3024 USD NASDAQ +0,18%
NVIDIA
177,5942 USD NASDAQ +4,00%
