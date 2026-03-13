Les dépenses de consommation et l'inflation de base de l'indice des prix à la consommation (PCE) sont plus fermes en janvier aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté un peu plus que prévu en janvier, ce qui, conjugué à la vigueur persistante de l'inflation sous-jacente et à l'enlisement de la guerre au Moyen-Orient, a conforté les économistes dans l'idée que la Réserve fédérale ne recommencerait pas à réduire ses taux d'intérêt avant un certain temps.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique, ont augmenté de 0,4 % après avoir progressé dans les mêmes proportions en décembre, a indiqué vendredi le Bureau d'analyse économique du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les dépenses de consommation progresseraient de 0,3 % après une hausse de 0,4 % en décembre.

Le BEA est toujours en train de rattraper le retard pris dans la publication des données suite à la fermeture du gouvernement l'année dernière.

La consommation pourrait être affectée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a fait grimper les prix du pétrole. Les prix de détail de l'essence ont grimpé de plus de 20 % pour atteindre 3,60 dollars le gallon depuis le début du conflit, selon les données de l'association de défense des automobilistes AAA.

La guerre est également à l'origine de la volatilité des marchés boursiers, les économistes mettant en garde contre une réduction de la richesse des ménages à hauts revenus qui pourrait contraindre certains d'entre eux à réduire leurs dépenses. Les ménages à hauts revenus sont les principaux moteurs des dépenses de consommation et de l'économie en général. Les ménages à faibles revenus ont déjà réduit leurs dépenses lorsque les droits de douane sur les importations ont fait grimper les prix des biens.

Les économistes s'attendaient à ce que le ralentissement de l'économie se fasse sentir au deuxième trimestre.

"Les prix de l'essence aux États-Unis devraient augmenter jusqu'à environ 3,75 dollars le gallon au niveau national dans les semaines à venir, et il pourrait falloir une bonne partie de l'année pour revenir aux prix d'avant le conflit, proches de 3 dollars le gallon", a déclaré Kathy Bostjancic, économiste en chef chez Nationwide. "La flambée des prix du carburant diesel se traduira par une augmentation des coûts de transport et pourrait accroître les pressions sur les prix tout au long de la chaîne d'approvisionnement. En outre, l'interruption des livraisons d'engrais agricoles exercera une pression à la hausse sur les prix des denrées alimentaires"

L'inflation était déjà élevée avant la guerre. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 0,3 % en janvier après avoir augmenté de 0,4 % en décembre, selon le BEA .

Au cours des 12 mois précédant janvier, l'inflation des PCE a progressé de 2,8 % après avoir augmenté de 2,9 % en décembre.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,4 % après une hausse similaire en décembre. Les économistes avaient prévu que l'inflation dite "core PCE" augmenterait de 0,4 % en janvier. L'inflation PCE de base a augmenté de 3,1 % en glissement annuel après avoir augmenté de 3,0 % en décembre.

La banque centrale américaine suit les mesures de l'inflation PCE pour atteindre son objectif de 2 %. La Fed devrait maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette 3,50 %-3,75 % mercredi prochain. Les économistes considèrent que la fenêtre de réduction des taux se referme, les marchés financiers anticipant une seule réduction cette année, en septembre.