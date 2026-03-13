Les dépenses de consommation et l'inflation de base de l'indice des prix à la consommation (PCE) sont plus fermes avant la guerre en Iran

par Lucia Mutikani

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté solidement en janvier et l'inflation sous-jacente a maintenu un rythme de croissance élevé, ce qui, combiné à l'enlisement de la guerre au Moyen-Orient, a renforcé l'opinion des économistes selon laquelle la Réserve fédérale ne recommencerait pas à réduire les taux d'intérêt avant le mois de septembre.

Malgré l'augmentation légèrement plus importante que prévu des dépenses, les autres données publiées vendredi par le département du commerce ont été peu encourageantes. Les commandes de biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des avions, un indicateur très surveillé des dépenses des entreprises, sont restées inchangées en janvier et la croissance économique s'est ralentie à un rythme plus rapide que prévu au quatrième trimestre.

Dans le sillage des pertes d'emplois inattendues de février, ces rapports ont mis la stagflation sur le devant de la scène, compliquant ainsi la tâche de la banque centrale américaine.

"Nous prévoyons maintenant une forte hausse de l'inflation et un affaiblissement de l'activité économique au deuxième trimestre en raison de la flambée des prix de l'essence et de l'énergie, de l'affaiblissement des exportations à mesure que le reste du monde subit les contrecoups des perturbations et de l'érosion de la confiance des entreprises", a déclaré Kathy Bostjancic, économiste en chef chez Nationwide.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique, ont augmenté de 0,4 % en janvier, après avoir connu la même hausse en décembre, selon le Bureau d'analyse économique du département du commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,3 % des dépenses de consommation.

Le BEA est toujours en train de rattraper le retard pris dans la publication des données à la suite de la fermeture du gouvernement l'année dernière. La fermeture la plus longue de l'histoire, qui a pesé sur les dépenses publiques, s'est combinée à une modération des dépenses de consommation à la fin de l'année dernière et à un ralentissement du rythme des investissements des entreprises pour freiner la croissance du produit intérieur brut à un taux annualisé de 0,7 % au quatrième trimestre.

La croissance du PIB était précédemment estimée à 1,4 %. L'économie a progressé à un rythme de 4,4 % au troisième trimestre.

La consommation pourrait être affectée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a fait grimper les prix du pétrole. Les prix de détail de l'essence ont grimpé de plus de 20 % pour atteindre 3,60 dollars le gallon depuis le début du conflit, selon les données de l'association de défense des automobilistes AAA.

La guerre est également à l'origine de la volatilité des marchés boursiers, les économistes mettant en garde contre une réduction de la richesse des ménages à hauts revenus qui pourrait contraindre certains d'entre eux à réduire leurs dépenses. Les ménages à hauts revenus sont les principaux moteurs des dépenses de consommation et de l'économie en général. Les ménages à faibles revenus ont déjà réduit leurs dépenses lorsque les droits de douane sur les importations ont fait grimper les prix des produits.

Les actions américaines ont ouvert en demi-teinte. Le dollar s'est apprécié par rapport à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE EST ATTENDU

Les économistes s'attendaient à ce que le ralentissement de l'économie se fasse sentir au deuxième trimestre. L'inflation était déjà élevée avant la guerre. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 0,3 % en janvier après avoir augmenté de 0,4 % en décembre, selon le BEA.

Au cours des 12 mois précédant janvier, l'inflation des PCE a progressé de 2,8 % après avoir augmenté de 2,9 % en décembre. En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,4 % après une hausse similaire en décembre, ce qui est conforme aux attentes des économistes. L'inflation PCE de base a augmenté de 3,1 % en glissement annuel, la plus forte hausse depuis mars 2024, après avoir augmenté de 3,0 % en décembre.

La Fed suit les mesures de l'inflation PCE pour atteindre son objectif de 2 %. La banque centrale devrait maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette 3,50 %-3,75 % mercredi prochain. Les économistes considèrent que la fenêtre de réduction des taux se referme, les marchés financiers anticipant une seule réduction cette année, en septembre.

Un rapport séparé du Bureau du recensement du Département du commerce a montré que les commandes de biens d'équipement de base sont restées inchangées en janvier, après avoir augmenté de 0,8 % en décembre. Les économistes prévoyaient une hausse de 0,5 %. Les livraisons de biens d'équipement de base ont baissé de 0,1 % après avoir augmenté de 1,0 % en décembre.

Les dépenses d'équipement des entreprises pourraient s'accélérer en raison de l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle et à la construction de centres de données. Le gouvernement a rapporté jeudi que les importations de biens d'équipement ont atteint un niveau record, tirées par les ordinateurs et les équipements de télécommunications. Les dépenses des entreprises en matière d'intelligence artificielle et de construction de centres de données contribuent à soutenir certains segments de l'industrie manufacturière, qui ont été limités par les droits de douane.

Les commandes de biens durables, qui vont du grille-pain à l'avion et qui ont une durée de vie de trois ans ou plus, sont également restées inchangées en janvier, après avoir chuté de 0,9 % en décembre.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()