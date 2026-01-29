Les dépenses d'investissement de Microsoft augmentent, le chiffre d'affaires n'impressionne pas, les actions chutent après la clôture

Les actions de Microsoft chutent de plus de 6 % après la clôture de la séance

La croissance du chiffre d'affaires dépasse à peine les attentes

Google Gemini et d'autres offres d'IA menacent les parts de marché

par Deborah Mary Sophia, Aditya Soni et Stephen Nellis

Les dépenses d'investissement deMicrosoft ont atteint un niveau record au cours du dernier trimestre, a déclaré la société mercredi, tandis que les ventes ont légèrement dépassé les attentes de Wall Street, suscitant des inquiétudes parmi les investisseurs qui s'attendaient à un retour important des dépenses massives en matière d'intelligence artificielle, y compris un mégadeal sur le cloud avec OpenAI.

Les actions de Microsoft MSFT.O ont chuté de 6,5 % après la clôture.

Le géant de la technologie a déclaré que le chiffre d'affaires de sa division Azure Cloud a augmenté de 39 % au cours de la période octobre-décembre, son deuxième trimestre fiscal. Ce chiffre a dépassé de peu l'estimation consensuelle de 38,8 %, selon Visible Alpha.

Le fabricant de Windows a longtemps bénéficié d'un avantage du précurseur dans la course à l'IA de Big Tech grâce à son pari précoce sur OpenAI, dont la technologie alimente la plupart de ses offres, y compris M365 Copilot.

Microsoft détient une participation de 27 % dans le fabricant de ChatGPT, dont l'effort de recapitalisation l'année dernière a contribué à faire augmenter les bénéfices globaux de Microsoft après un changement dans la manière dont Microsoft comptabilise sa participation.

Mais l'accueil favorable réservé au dernier modèle Gemini de Google et le lancement d'agents autonomes, tels que Claude Cowork d'Anthropic, ont fait peser des risques à la fois sur les activités de Microsoft dans le domaine de l'IA et sur les offres de logiciels qui ont longtemps été au cœur de l'activité de l'entreprise.

"Le sentiment de l'action Microsoft est très fortement lié à la façon dont OpenAI se comporte et je pense que c'est un peu incontrôlable du point de vue de Microsoft, du moins en ce moment avec le modèle ChatGPT par rapport à Gemini", a déclaré Ryuta Makino, analyste de recherche chez Gabelli Funds.

Pour le troisième trimestre fiscal en cours, Microsoft prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'Azure de 37 % à 38 %, contre 36,41 % estimés par les analystes, selon les données de Visible Alpha. L'entreprise a prévu des ventes globales dans une fourchette avec un point médian de 81,2 milliards de dollars, en ligne avec les estimations des analystes de 81,19 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

La directrice financière Amy Hood a déclaré que les dépenses d'investissement seraient légèrement inférieures à celles du trimestre précédent, mais a fait remarquer qu'au fil du temps, l'augmentation du coût des puces mémoire commencerait à peser sur les marges de Microsoft dans le domaine de l'informatique dématérialisée (cloud computing).

La concurrence a pesé sur l'action de Microsoft, car les investisseurs doutent toujours que la Big Tech soit suffisamment rentable pour compenser les dépenses consacrées à l'IA. Collectivement, Microsoft, Alphabet GOOGL.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O devraient dépenser plus de 500 milliards de dollars en IA cette année.

Au cours du trimestre écoulé, les dépenses d'investissement de Microsoft se sont élevées à 37,5 milliards de dollars, soit un bond de près de 66 % par rapport à l'année dernière, les deux tiers de ces dépenses étant consacrés aux puces informatiques. Ce chiffre est supérieur aux estimations du marché, qui étaient de 34,31 milliards de dollars, selon Visible Alpha.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 17 % pour atteindre 81,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 80,27 milliards de dollars, d'après les estimations compilées par LSEG.

Microsoft a déclaré que le carnet de commandes de son activité "cloud" avait plus que doublé pour atteindre 625 milliards de dollars. Ce chiffre est supérieur aux 523 milliards de dollars déclarés par son rival Oracle ORCL.N en décembre.

Mais environ 45 % de l'obligation de performance restante de Microsoft provenait uniquement d'OpenAI, soulignant sa dépendance à l'égard de la startup, qui s'est engagée à dépenser environ 1,4 billion de dollars dans l'ensemble de l'IA, avec peu de détails sur la manière dont elle prévoit de financer les dépenses.

Microsoft a déclaré qu'en excluant OpenAI, son carnet de commandes pour le cloud a augmenté de 28 %, même en tenant compte d'un accord de 30 milliards de dollars avec Anthropic, le créateur de Claude. La restructuration majeure d'OpenAI fin octobre a donné à Microsoft cette participation. Bien que cette restructuration comprenne l'engagement d'OpenAI d'acheter pour 250 milliards de dollars de services Azure, elle a également permis au créateur de ChatGPT de conclure des accords avec d'autres entreprises qui pourraient réduire sa dépendance à l'égard de Microsoft.