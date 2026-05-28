Les départs du service concurrence du ministère américain de la Justice alimentent une vague constante de recrutements dans les entreprises privées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

Les cabinets d'avocats privés profitent des départs successifs d'avocats de la division concurrence du ministère américain de la Justice (DOJ) depuis le début du second mandat du président Donald Trump. Depuis la démission en février de Gail Slater , choisie par Trump pour diriger la division concurrence du ministère de la Justice, et le départ antérieur de son adjoint, Mark Hamer, qui est retourné chez Baker McKenzie , au moins six avocats ont quitté la division pour rejoindre les cabinets O’Melveny & Myers, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati et Winston & Strawn. La division concurrence est désormais supervisée par le procureur général adjoint par intérim Omeed Assefi. Reuters a rapporté en avril que Trump envisageait de nommer Michael Murray, qui codirige la pratique du droit de la concurrence chez Paul Hastings, à la tête de la division. Le dernier départ en date a eu lieu mercredi, lorsque le cabinet d’avocats Sher Tremonte a annoncé avoir embauché Catherine Dick, directrice du contentieux de la division concurrence, en tant qu’associée à Washington, D.C. Mme Dick a travaillé sur plusieurs dossiers importants au sein de l’agence, notamment des affaires contre Apple, Google, Live Nation et RealPage.

Mme Dick a déclaré que sa décision de partir n'avait aucun lien avec le départ de Mme Slater, et elle a refusé de commenter les autres départs au sein de la division. Elle a plutôt évoqué son désir d'élargir son champ d'activité après des années passées au service du gouvernement.

« Dans un cabinet spécialisé dans le contentieux, je n'ai pas à me limiter à un seul domaine en tant qu'associée », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole du ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Reuters et d’autres médias ont rapporté en juillet dernier que deux adjoints de Mme Slater avaient été licenciés pour insubordination après qu’elle eut résisté à des directives visant à résoudre une affaire qui aurait pu faire échouer le rachat de Juniper Networks par Hewlett Packard Enterprise pour 14 milliards de dollars, soulignant les tensions concernant les priorités de la division en matière d’application de la loi. Plus de 10 000 employés, dont des avocats et d’autres collaborateurs, ont quitté le ministère de la Justice au cours des deux dernières années, selon des données publiées en mars par le Bureau américain de la gestion du personnel. Reuters a rapporté en janvier que le gouvernement fédéral dans son ensemble avait vu partir près de 8 600 avocats entre l’investiture de Trump et novembre 2025.