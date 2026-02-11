Les démocrates pressent Trump d'aborder les préoccupations concernant l'automobile chinoise dans les négociations commerciales nord-américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, plus de commentaires des sénateurs dans les paragraphes 4 à 13) par David Shepardson

Cinq sénateurs démocrates américains ont exhorté mercredi l'administration Trump à utiliser les négociations de l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique pour sévir contre les automobiles chinoises dans ces pays.

Les sénateurs - Gary Peters, Elissa Slotkin, Amy Klobuchar, Tina Smith et Tammy Baldwin - ont demandé au bureau du représentant américain au commerce d'utiliser la révision de l'accord États-Unis-Mexique-Canada pour répondre aux préoccupations concernant les véhicules électriques chinois au Canada et au Mexique, même si Washington a effectivement interdit l'accès des véhicules chinois au marché américain.

DÉTAILS CLÉS:

* "L'USMCA doit également être renforcé pour répondre aux menaces posées par la concurrence chinoise, en particulier les voitures chinoises", ont écrit les sénateurs dans une lettre consultée par Reuters. " Les risques économiques et de sécurité nationale liés à l'entrée des véhicules chinois sur le marché nord-américain ne sont plus une menace future - ils sont là aujourd'hui

* Les sénateurs ont noté que les constructeurs automobiles et les fabricants de pièces détachées chinois "investissent rapidement dans la fabrication et la production de véhicules au Mexique"

* L'USTR n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

* Le Canada a accepté d'autoriser l'importation d'un maximum de 49 000 VE chinois par an à des taux tarifaires peu élevés, ce qui a incité le président Donald Trump à menacer d'imposer des droits de douane de 100 % au Canada.

* Le mois dernier, M. Trump a qualifié l'USMCA de "non pertinent"

* "La Chine représente une menace claire et actuelle pour l'industrie automobile aux États-Unis", a déclaré le groupe Alliance for Automotive Innovation au Congrès.